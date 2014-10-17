Через зруйновану дорогу селяни на Волині протестують уже другий день. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
Другий день поспіль мешканці села Пнівне Камінь-Каширського району перекривали дорогу.
Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук розповів Суспільному, що люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.
Ще восени люди попереджали, що будуть перекривати дорогу.
"Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни.
Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно", - розповідали люди.
Відео Сергія Ковальчука
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Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук розповів Суспільному, що люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.
Ще восени люди попереджали, що будуть перекривати дорогу.
"Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни.
Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно", - розповідали люди.
Відео Сергія Ковальчука
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