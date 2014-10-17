Через зруйновану дорогу селяни на Волині протестують уже другий день. ВІДЕО





Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук розповів Суспільному, що люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.



Ще восени люди



"Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни.



Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно", - розповідали люди.



Відео Сергія Ковальчука





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий день поспіль мешканці села Пнівне Камінь-Каширського району перекривали дорогу Пнівненський сільський головарозповів Суспільному, що люди вимагали від влади області, району і дорожних служб відремонтувати дорогу від Седлища до Каменя-Каширського, яка вкрита ямами.Ще восени люди попереджали , що будуть перекривати дорогу."Шлях сполучає два райцентри та виходить на міжнародну трасу, та на 10 кілометрах вже немає живого місця – там лише глибокі вибоїни.Водії б’ють машини, рвуть колеса – автобуси там ледве повзуть. Зате сотні великогабаритних вантажівок зі щебенем тільки цією дорогою і їздять, чим добивають її остаточно", - розповідали люди.

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