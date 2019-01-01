Впала з восьмиметрової висоти: судили начальника цеху «Ковельсільмашу» через травмування робітниці









Під час виконання робіт у цеху № 2 важко травмувалася 50-річна працівниця. Внаслідок падіння з мостового крану жінка отримала відкриту черепно-мозкову травму. За словами ковельчан, кранівниця провалилася із восьмиметрової висоти разом з дном своєї кабіни, яке прогнило.



Ковельський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 271 КК України. За даними слідства, інцидент стався внаслідок порушення вимог законодавства про охорону праці службовими особами підприємства, що заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого. Але потім справу перекваліфікували на ч. 1 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).



До кримінальної відповідальності прокуратура притягнула 64-річного виконуючого обов’язки начальника цеху ТОВ «ВО «Ковельсільмаш», з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого.



У підготовчому судовому засіданні обвинувачений подав суду клопотання з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілою, яка письмово підтвердила цей факт і заявила, що той відшкодував їй завдану шкоду і будь-яких претензій до нього вона не має. Прокурор не заперечив проти даного клопотання.



Ковельський міськрайонний суд постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням із потерпілою, а провадження закрив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд прийняв ухвалу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Нещасний випадок трапився 30 липня 2018 року на території ТОВ «Виробниче об’єднання «Ковельсільмаш», - пише Район.Ковель Під час виконання робіт у цеху № 2 важко травмувалася 50-річна працівниця. Внаслідок падіння з мостового крану жінка отримала відкриту черепно-мозкову травму. За словами ковельчан, кранівниця провалилася із восьмиметрової висоти разом з дном своєї кабіни, яке прогнило.Ковельський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 271 КК України. За даними слідства, інцидент стався внаслідок порушення вимог законодавства про охорону праці службовими особами підприємства, що заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого. Але потім справу перекваліфікували на ч. 1 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).До кримінальної відповідальності прокуратура притягнула 64-річного виконуючого обов’язки начальника цеху ТОВ «ВО «Ковельсільмаш», з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого.У підготовчому судовому засіданні обвинувачений подав суду клопотання з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілою, яка письмово підтвердила цей факт і заявила, що той відшкодував їй завдану шкоду і будь-яких претензій до нього вона не має. Прокурор не заперечив проти даного клопотання.Ковельський міськрайонний суд постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням із потерпілою, а провадження закрив.

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