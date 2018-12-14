У Луцьку вперше відбудуться змагання серед рятувальників, присвячені поженикам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 22:46
Вперше в історії Луцька відбудуться ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції.
Про це йдеться на сайті рятувальників.
Змагання проходитимуть 30-31 травня 2019 року.
Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.
Програма змагань:
30 травня
— підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1)
— урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);
— пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).
31 травня
— подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);
— бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).
Запрошують дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників України та іноземних держав.
Вхід на всі види змагань вільний.
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Про це йдеться на сайті рятувальників.
Змагання проходитимуть 30-31 травня 2019 року.
Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.
Програма змагань:
30 травня
— підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1)
— урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);
— пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).
31 травня
— подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);
— бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).
Запрошують дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників України та іноземних держав.
Вхід на всі види змагань вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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