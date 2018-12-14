У Луцьку вперше відбудуться змагання серед рятувальників, присвячені пожежникам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС





Про це йдеться на



Змагання проходитимуть 30-31 травня 2019 року.



Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.



Програма змагань:



30 травня



— підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1)



— урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);



— пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).



31 травня



— подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);



— бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).



Запрошують дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників України та іноземних держав.



Вхід на всі види змагань вільний.





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