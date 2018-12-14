вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вперше відбудуться змагання серед рятувальників, присвячені пожежникам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС

У Луцьку вперше відбудуться змагання серед рятувальників, присвячені пожежникам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС
Вперше в історії Луцька відбудуться ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції.

Про це йдеться на сайті рятувальників.

Змагання проходитимуть 30-31 травня 2019 року.

Участь у змаганнях візьмуть кращі пожежники-рятувальники України, вищих навчальних закладів ДСНС України, а також іноземних держав.

Програма змагань:

30 травня

— підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти (початок о 10:00, м.Луцьк, вул. Грибоєдова, 1)

— урочисте відкриття змагань (14:30, стадіон «Авангард»);

— пожежна естафета 4х100 метрів (15:00 стадіон «Авангард»).

31 травня

— подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);

— бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).

Запрошують дорослих, юнаків та дітей відвідати захоплюючі змагання, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників України та іноземних держав.

Вхід на всі види змагань вільний.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, ЧАЕС, пам'ять, ліквідатори, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Блиск і злидні «чорного золота» Волині. ФОТО
22 травень, 23:39
У Луцьку вперше відбудуться змагання серед рятувальників, присвячені пожежникам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС
22 травень, 22:46
Впала з восьмиметрової висоти: судили начальника цеху «Ковельсільмашу» через травмування робітниці
22 травень, 22:21
Через зруйновану дорогу селяни на Волині протестують уже другий день. ВІДЕО
22 травень, 21:50
Схожі новини
На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО
10 травень, 23:20
Пам’ять не згасає: у Володимирі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТО Пам’ять не згасає: у Володимирі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТО
14 грудень, 2018, 11:42
В Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС В Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
14 грудень, 2018, 09:25
Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях Волинські рятувальники посіли третє місце на Міжнародних змаганнях
16 вересень, 2018, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коломойський програв Нацбанку суди на 2,6 мільярда - ЗМІ
Сьогодні, 00:39
 0
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Блиск і злидні «чорного золота» Волині. ФОТО
22 травень, 23:39
 0
У Луцьку вперше відбудуться змагання серед рятувальників, присвячені пожежникам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС
22 травень, 22:46
 0
Впала з восьмиметрової висоти: судили начальника цеху «Ковельсільмашу» через травмування робітниці
22 травень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8