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23 травня на Волині: гортаючи календар

23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Назаренко.

Також день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського.

Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.

Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела.

Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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