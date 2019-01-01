23 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар УкраїниТакож день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури УкраїниВітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела.Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.