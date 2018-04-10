Коломойський програв Нацбанку суди на 2,6 мільярда - ЗМІ





Про це НВ Бізнес повідомляє з посиланням на юристів НБУ, - пише



Нацбанк України (НБУ) і ПриватБанк виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на суми 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, по рефінансуванню, що НБУ видав ПриватБанку.



«14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками ПриватБанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та ПриватБанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ».



Метою вказаних позовів, (видання зауважує, що загалом таких було подано близько 30), є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу Нацбанку, а й фінансового поручителя — Ігоря Коломойського. Ці справи розглядалися судами всіх інстанцій починаючи з 2017 року.



«Зауважимо, що Господарський суд м. Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора», — підкреслили юристи НБУ.



Майнові поручителі спробували оскаржити відповідні рішення, і звернулися до Великої Палати Верховного Суду. «Однак, і Велика Палата підтримала НБУ та Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку. З огляду на положення господарського процесуального законодавства правові позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів усіх інстанцій у подібних спорах», — додали юристи.



НВ Бізнес нагадує, що Господарський суд Києва переніс розгляд справи про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування, за якими НБУ видав ПриватБанку 9,2 млрд грн і особистих поручительств по ним Ігоря Коломойського на 30 травня.



Раніше Печерський суд Києва рішенням від 20 квітня розірвав договори особистого поручительства Коломойського за рефінансуванням, отриманим до націоналізації ПриватБанку. НБУ на підставі особистого поручительства Коломойського подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.



18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшої на українському ринку фінустанови.



Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 року уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора — EY. ПриватБанк є найбільшим банком України з часткою ринку більше 35%.



Зараз в судах знаходиться близько 240 справ, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку і боргами його колишніх власників за кредити рефінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. НБУ і ПриватБанк виграли у пов’язаних з Коломойським компаній суди, через які олігарх хотів зняти з себе зобов’язання по кредитах рефінансування.Про це НВ Бізнес повідомляє з посиланням на юристів НБУ, - пише Укрінформ Нацбанк України (НБУ) і ПриватБанк виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на суми 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, по рефінансуванню, що НБУ видав ПриватБанку.«14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками ПриватБанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та ПриватБанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ».Метою вказаних позовів, (видання зауважує, що загалом таких було подано близько 30), є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу Нацбанку, а й фінансового поручителя —. Ці справи розглядалися судами всіх інстанцій починаючи з 2017 року.«Зауважимо, що Господарський суд м. Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора», — підкреслили юристи НБУ.Майнові поручителі спробували оскаржити відповідні рішення, і звернулися до Великої Палати Верховного Суду. «Однак, і Велика Палата підтримала НБУ та Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку. З огляду на положення господарського процесуального законодавства правові позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів усіх інстанцій у подібних спорах», — додали юристи.НВ Бізнес нагадує, що Господарський суд Києва переніс розгляд справи про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування, за якими НБУ видав ПриватБанку 9,2 млрд грн і особистих поручительств по ним Ігоря Коломойського на 30 травня.Раніше Печерський суд Києва рішенням від 20 квітня розірвав договори особистого поручительства Коломойського за рефінансуванням, отриманим до націоналізації ПриватБанку. НБУ на підставі особистого поручительства Коломойського подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшої на українському ринку фінустанови.Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 року уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора — EY. ПриватБанк є найбільшим банком України з часткою ринку більше 35%.Зараз в судах знаходиться близько 240 справ, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку і боргами його колишніх власників за кредити рефінансування.

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