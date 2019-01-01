Волинські медики розповіли, як можна оздоровити дитину без поїздки на море
Сьогодні, 06:08
Волинські медики дали кілька порад для правильного, а головне ефективного оздоровлення дітей влітку.
Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед” у Facebook.
Оздоровлення – це відновлення балансу фізичного, психологічного та емоційного стану дитини.
Головні правила досягнення балансу фізичного здоров’я:
здоровий сон і дотримання режиму, не варто перетворювати канікули у режим “сиджу до ночі, сплю до обіду”;
повноцінне, збалансоване харчування з налагодженим режимом, достатня кількість свіжих сезонних овочів та фруктів у раціоні;
активний відпочинок на свіжому повітрі.
Рецепт для балансу в емоційній та психологічній сфері доволі простий: багато любові і спілкування.
Можна поїхати на море, їсти там чіпси і сухарики, а у вільний час не розлучатися з гаджетом. А можна проводити час вдома, у селі, на дачі, але активно грати в ігри всією родиною, їсти свіжу, здорову їжу, багато спати і мінімізувати гаджети.
“Море – це добре і подорожі – це чудово. Але для оздоровлення головне – любов, активність, спілкування і прості правила здорового життя, де б ви не були”, – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед” у Facebook.
Оздоровлення – це відновлення балансу фізичного, психологічного та емоційного стану дитини.
Головні правила досягнення балансу фізичного здоров’я:
здоровий сон і дотримання режиму, не варто перетворювати канікули у режим “сиджу до ночі, сплю до обіду”;
повноцінне, збалансоване харчування з налагодженим режимом, достатня кількість свіжих сезонних овочів та фруктів у раціоні;
активний відпочинок на свіжому повітрі.
Рецепт для балансу в емоційній та психологічній сфері доволі простий: багато любові і спілкування.
Можна поїхати на море, їсти там чіпси і сухарики, а у вільний час не розлучатися з гаджетом. А можна проводити час вдома, у селі, на дачі, але активно грати в ігри всією родиною, їсти свіжу, здорову їжу, багато спати і мінімізувати гаджети.
“Море – це добре і подорожі – це чудово. Але для оздоровлення головне – любов, активність, спілкування і прості правила здорового життя, де б ви не були”, – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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