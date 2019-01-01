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Волинські медики розповіли, як можна оздоровити дитину без поїздки на море

Волинські медики розповіли, як можна оздоровити дитину без поїздки на море
Волинські медики дали кілька порад для правильного, а головне ефективного оздоровлення дітей влітку.

Про це йдеться на сторінці медичного центру “Благомед” у Facebook.

Оздоровлення – це відновлення балансу фізичного, психологічного та емоційного стану дитини.

Головні правила досягнення балансу фізичного здоров’я:

здоровий сон і дотримання режиму, не варто перетворювати канікули у режим “сиджу до ночі, сплю до обіду”;

повноцінне, збалансоване харчування з налагодженим режимом, достатня кількість свіжих сезонних овочів та фруктів у раціоні;

активний відпочинок на свіжому повітрі.

Рецепт для балансу в емоційній та психологічній сфері доволі простий: багато любові і спілкування.

Можна поїхати на море, їсти там чіпси і сухарики, а у вільний час не розлучатися з гаджетом. А можна проводити час вдома, у селі, на дачі, але активно грати в ігри всією родиною, їсти свіжу, здорову їжу, багато спати і мінімізувати гаджети.

“Море – це добре і подорожі – це чудово. Але для оздоровлення головне – любов, активність, спілкування і прості правила здорового життя, де б ви не були”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: дитина, Благомед, оздоровлення
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