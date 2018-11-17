Волинська школярка навчатиметься у США

Катерина Бондар стала фіналісткою Програми обміну майбутніх лідерів FLEX у 2019 році та отримала можливість безкоштовного навчання у США.



Цьогоріч участь у Програмі взяли понад 10 тисяч учнів з усієї України. І лише 227 з них навчатимуться за океаном, - пише



Катя народилась у селі Ворона Ковельського району, де навчалась у початковій школі. Наступні п'ять років дівчина здобувала освіту у Любитівській загальноосвітній школі, де англійської мови її навчала Ксьонзик Наталія Вікторівна.



Починаючи з четвертого класу Катерина почала поглиблено займатися вивченням англійської мови. У цьому їй допомагала Гузь Світлана Володимирівна - вчитель іноземної мови Ковельської ЗЗСО №12.



Саме вона порадила талановитій і здібній дівчинці перейти з сільської школи до міської гімназії у лінгвістичний клас, аби отримати більше можливостей для вивчення іноземних мов. За літо 2018 Катя вивчила німецьку мову. А у вересні 2018 року Світлана Володимирівна запропонувала своїй учениці спробувати свої сили у безкоштовній програмі обміну майбутніх лідерів, переможці якої отримують можливість навчатися і проживати упродовж року в Сполучених Штатах Америки. Це чудова можливість вдосконалити свої знання і навички з англійської мови та отримати чудовий старт для майбутніх досягнень.



Зараз п'ятнадцятирічна Катерина Бондар навчається 10 класі міської гімназії імені Олени Пчілки (вчитель англійської мови - Душенко Тамара Іванівна).



Перша вчителька Каті - Світлана Гузь, переконана, що навіть у сільській школі дитина має можливість здобути хорошу освіту для своїх майбутніх досягнень. Це на власному прикладі довела Катерина Бондар, дівчинка з невеликого села на Ковельщині, котра завдяки своїй наполегливості змогла досягти високих результатів. А нині має змогу продовжити навчання у престижному освітньому закладі США.



Довідково:

FLEX (Future Leaders Exchange Program) – безкоштовна програма обміну майбутніх лідерів, що проходить у трьох етапах, на кожному з яких перевіряються лексичні та граматичні знання з англійської мови. Це програма для учнів загальноосвітніх шкіл, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській родині.

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