Волинську лікарню відвідали благодійники з Німеччини. ФОТО





Співпраця ковельських медиків з мальтійськими меценатами триває понад чверть століття, - пише



Завдяки чому міські лікарні отримують медикаменти, обладнання, меблі, два реанімобілі, продукти харчування та одяг, апарати для ультразвукової діагностики (УЗД), операційні столи, ліжечка для немовлят, набори для надання невідкладної допомоги та ін. Окрім цього, за сприяння «мальтійців» п'ятеро ковельських лікарів пройшли стажування в клініці святої Марії у Шверте.







Вольфганг та Ульрік Бооз, Ерік Вейнбергер та Мартін Ловінські зустрілися з головним лікарем Ковельського МТМО Олегом Самчуком, відвідали центральну районну лікарню, дитячу поліклініку та пологовий будинок, поспілкувалися з лікарями. Німецькі благодійники відзначили позитивні зміни, які відбуваються у закладах медоб'єднання. Багаторічну благодійну співпрацю буде продовжено і надалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельське МТМО відвідали представники Мальтійської служби допомоги м.Шверте (Німеччина).Співпраця ковельських медиків з мальтійськими меценатами триває понад чверть століття, - пише КовельPost Завдяки чому міські лікарні отримують медикаменти, обладнання, меблі, два реанімобілі, продукти харчування та одяг, апарати для ультразвукової діагностики (УЗД), операційні столи, ліжечка для немовлят, набори для надання невідкладної допомоги та ін. Окрім цього, за сприяння «мальтійців» п'ятеро ковельських лікарів пройшли стажування в клініці святої Марії у Шверте.татазустрілися з головним лікарем Ковельського МТМО, відвідали центральну районну лікарню, дитячу поліклініку та пологовий будинок, поспілкувалися з лікарями. Німецькі благодійники відзначили позитивні зміни, які відбуваються у закладах медоб'єднання. Багаторічну благодійну співпрацю буде продовжено і надалі.

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