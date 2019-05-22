На Волині лікарня отримала нове медобладнання від уряду Японії





Із понад 3 500 отриманих заявок у 2018 році, для реалізації відібрали лише 12 проектів, зокрема, і нововолинський, - повідомляє



Нагадаємо, інвестиційний проект «Модернізація медичного обладнання у пологовому будинку Нововолинської центральної міської лікарні» успішно пройшов усі етапи конкурсних відборів, і в результаті, медзаклад отримав грантову допомогу за програмою «КУСАНОНЕ» Уряду Японії. І ось – сучасна, багатофункціональна ультразвукова діагностична система – уже до послуг нововолинянок.





На новому обладнанні лікарі зможуть проводити весь спектр ультразвукових досліджень, адже він оснащений кількома датчиками. На ньому можна визначати злоякісні та доброякісні утворення (для щитовидної та молочних залоз), на ранніх стадіях виявляти онкологічні патології, серцево-судинні захворювання, а також обстежувати органи черевної порожнини, сечостатевої системи, скелетно-м’язової системи, нирки, периферичні та поверхневі судини.





Медичні працівники задоволені роботою нового обладнання. Кажуть: воно легке у користуванні, якісне і універсальне.



«Цей УЗД-апарат має 4 датчика: комплексний – для обстеження плоду, а також нирки й печінки, лінійний – для виявлення хвороб щитовидної та молочних залоз, спостереження функціонування судин і кровотоку по них, вагінальний – для виявлення гінекологічних патологій. А ще серцевий – для обстеження роботи плоду. В загальному, ми дуже задоволені цим обладнанням. Нам зручно ним користуватись, а пацієнти зможуть отримувати якісну та детальну діагностику», – розповіла завідувач відділення функціональної діагностики НЦМЛ Неля Бас.





Придбання нового УЗД-обладнання стало можливим завдяки ініціативності й зусиллям керівництва міської ради й лікарні, які розробили інвестиційний проект, а потім успішно подолали усі конкурсні випробування.



Нагадаємо, проект на грант Японії підготувала завідувач сектору з питань залучення інвестицій, реалізації проектів та грантів Вероніка Сєргєєва.



Головний лікар медзакладу Віктор Мороз каже, що участь в конкурсі була не легкою, але воно того варте. Адже здоров’я майбутньої мами і її дитини – понад усе.



«Нам вдалося купити УЗД-обладнання трішки дешевше. І ми зекономили 226 тисяч гривень. І зараз хочемо розробити ще один інвестиційний проект і виграти ще одну грантову допомогу за програмою «КУСАНОНЕ» Уряду Японії на суму 266 тисяч гривень. Адже зараз лікарня гостро потребує ще кілька медичних апаратів» , – розповів Віктор Мороз.



Під час урочистої презентації нового обладнання привітав медиків та нововолинців із успішним завершенням проекту міський голова Віктор Сапожніков. Він наголосив, що грантові проекти в Європі давно традиція, а от в Україні і в місті зокрема, працювати над ними тільки вчаться. І висловив сподівання, що багато важливих для Нововолинська проектів ще попереду, хоча чималий досвід уже є.



«Ми зараз хочемо приймати активну участь у всіх грантах і конкурсах. Адже це дозволяє покращувати життя мешканців нашого міста. І, до речі, багато грантів ми уже виграли. Недавно наш «Водоканал» залучив близько 200 мільйонів гривень Світового банку на реконструкцію водопровідних мереж, а ЗОШ №7 отримала близько 20 мільйонів гривень від євроспільноти на термомодернізацію», – зазначив мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пологове відділення Нововолинської центральної міської лікарні отримало нове медобладнання від уряду Японії, вартістю майже півтора мільйона гривень.Із понад 3 500 отриманих заявок у 2018 році, для реалізації відібрали лише 12 проектів, зокрема, і нововолинський, - повідомляє Нововолинськ.com.ua Нагадаємо, інвестиційний проект «Модернізація медичного обладнання у пологовому будинку Нововолинської центральної міської лікарні» успішно пройшов усі етапи конкурсних відборів, і в результаті, медзаклад отримав грантову допомогу за програмою «КУСАНОНЕ» Уряду Японії. І ось – сучасна, багатофункціональна ультразвукова діагностична система – уже до послуг нововолинянок.На новому обладнанні лікарі зможуть проводити весь спектр ультразвукових досліджень, адже він оснащений кількома датчиками. На ньому можна визначати злоякісні та доброякісні утворення (для щитовидної та молочних залоз), на ранніх стадіях виявляти онкологічні патології, серцево-судинні захворювання, а також обстежувати органи черевної порожнини, сечостатевої системи, скелетно-м’язової системи, нирки, периферичні та поверхневі судини.Медичні працівники задоволені роботою нового обладнання. Кажуть: воно легке у користуванні, якісне і універсальне.«Цей УЗД-апарат має 4 датчика: комплексний – для обстеження плоду, а також нирки й печінки, лінійний – для виявлення хвороб щитовидної та молочних залоз, спостереження функціонування судин і кровотоку по них, вагінальний – для виявлення гінекологічних патологій. А ще серцевий – для обстеження роботи плоду. В загальному, ми дуже задоволені цим обладнанням. Нам зручно ним користуватись, а пацієнти зможуть отримувати якісну та детальну діагностику», – розповіла завідувач відділення функціональної діагностики НЦМЛПридбання нового УЗД-обладнання стало можливим завдяки ініціативності й зусиллям керівництва міської ради й лікарні, які розробили інвестиційний проект, а потім успішно подолали усі конкурсні випробування.Нагадаємо, проект на грант Японії підготувала завідувач сектору з питань залучення інвестицій, реалізації проектів та грантівГоловний лікар медзакладукаже, що участь в конкурсі була не легкою, але воно того варте. Адже здоров’я майбутньої мами і її дитини – понад усе.«Нам вдалося купити УЗД-обладнання трішки дешевше. І ми зекономили 226 тисяч гривень. І зараз хочемо розробити ще один інвестиційний проект і виграти ще одну грантову допомогу за програмою «КУСАНОНЕ» Уряду Японії на суму 266 тисяч гривень. Адже зараз лікарня гостро потребує ще кілька медичних апаратів» , – розповів Віктор Мороз.Під час урочистої презентації нового обладнання привітав медиків та нововолинців із успішним завершенням проекту міський голова. Він наголосив, що грантові проекти в Європі давно традиція, а от в Україні і в місті зокрема, працювати над ними тільки вчаться. І висловив сподівання, що багато важливих для Нововолинська проектів ще попереду, хоча чималий досвід уже є.«Ми зараз хочемо приймати активну участь у всіх грантах і конкурсах. Адже це дозволяє покращувати життя мешканців нашого міста. І, до речі, багато грантів ми уже виграли. Недавно наш «Водоканал» залучив близько 200 мільйонів гривень Світового банку на реконструкцію водопровідних мереж, а ЗОШ №7 отримала близько 20 мільйонів гривень від євроспільноти на термомодернізацію», – зазначив мер.

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