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Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО

Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО
Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років. Вербування дітей він здійснював за допомогою повій.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції в Одеській області викрили 42 – річного киянина, який знімав дитяче порно, а також вербував дітей для надання сексуальних послуг.

Вже встановлено, що чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх для надання сексуальних послух.

Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір’ю малолітньої дівчинки, що мешкала в Одесі, щодо статевого акту за участю її доньки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро.

Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО

Наразі фігурант затриманий за ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО
Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО

Зловмиснику інкримінують відразу три статті Кримінального кодексу України – ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Слідчі дії тривають.
Пропонував 500 євро за секс: поліція затримала чоловіка, який знімав дитяче порно. ФОТО

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Теги: поліція, розбещення, порнографія, діти
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