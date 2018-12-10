Зафіксували на відео, як двоє жінок намагалися пограбувати помешкання бабусі





Про це у спільноті Підслухано Локачі повідомив Євген Макарук.



«Сьогодні 21.05.2019 р. вдалось зняти відео з спробою пограбувати стареньку бабусю.



Дві жінки обшуковують всі господарські приміщення і намагалися вдертись у хату», – йдеться у дописі.



У коментарях чоловік зазначив, що поліцію ніхто не викликав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крухиничі Локачинського району двоє жінок хотіли пограбувати помешкання пенсіонерки.Про це у спільноті Підслухано Локачі повідомив«Сьогодні 21.05.2019 р. вдалось зняти відео з спробою пограбувати стареньку бабусю.Дві жінки обшуковують всі господарські приміщення і намагалися вдертись у хату», – йдеться у дописі.У коментарях чоловік зазначив, що поліцію ніхто не викликав.

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