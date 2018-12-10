Зафіксували на відео, як двоє жінок намагалися пограбувати помешкання бабусі
Сьогодні, 09:42
У селі Крухиничі Локачинського району двоє жінок хотіли пограбувати помешкання пенсіонерки.
Про це у спільноті Підслухано Локачі повідомив Євген Макарук.
«Сьогодні 21.05.2019 р. вдалось зняти відео з спробою пограбувати стареньку бабусю.
Дві жінки обшуковують всі господарські приміщення і намагалися вдертись у хату», – йдеться у дописі.
У коментарях чоловік зазначив, що поліцію ніхто не викликав.
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Про це у спільноті Підслухано Локачі повідомив Євген Макарук.
«Сьогодні 21.05.2019 р. вдалось зняти відео з спробою пограбувати стареньку бабусю.
Дві жінки обшуковують всі господарські приміщення і намагалися вдертись у хату», – йдеться у дописі.
У коментарях чоловік зазначив, що поліцію ніхто не викликав.
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