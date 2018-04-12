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Повідомили, які перевізники просили підвищити вартість проїзду у Луцьку

Повідомили, які перевізники просили підвищити вартість проїзду у Луцьку
Стало відомо, хто з перевізників просив підвищити вартість проїзду у луцьких маршрутках.

Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

В.о. департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв повідомив, що тариф із 5-ти до 6-ти гривень просили підвищити «АТП №1», «Санрайз», «АТП 10701» та Луцьке підприємство електротранспорту.

Станом на 9:55 23 травня виконком Луцької міськради розглядає проект рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках.

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Теги: тариф, проїзд, перевізники, Луцьк
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