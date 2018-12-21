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Онуфрій висвятив відомого хірурга з Волині у диякони

Онуфрій висвятив відомого хірурга з Волині у диякони
Лікаря Ростислава Валіхновського, засновника «Інституту хірургії Валіхновського» висвятили у диякони.

Це сталось 22 травня у Миколаївському соборі Свято-Покровського монастиря, що у Києві, пише "Перший".

Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій. Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію. Також він розповідав в інтерв’ю, що багато часу приділяє духовним практикам, молиться під час операцій та запрошує священика сповідати пацієнтів.

Дідусь Ростислава Валіхновського був православним священиком і прослужив у храмі 61 рік.

Зауважимо, диякон – це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, ієрей, єпископ) в ієрархії Церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам.

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Теги: Ростислав Валіхновський, диякон, Онуфрій
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