Онуфрій висвятив відомого хірурга з Волині у диякони
Сьогодні, 10:23
Лікаря Ростислава Валіхновського, засновника «Інституту хірургії Валіхновського» висвятили у диякони.
Це сталось 22 травня у Миколаївському соборі Свято-Покровського монастиря, що у Києві, пише "Перший".
Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій. Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію. Також він розповідав в інтерв’ю, що багато часу приділяє духовним практикам, молиться під час операцій та запрошує священика сповідати пацієнтів.
Дідусь Ростислава Валіхновського був православним священиком і прослужив у храмі 61 рік.
Зауважимо, диякон – це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, ієрей, єпископ) в ієрархії Церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам.
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Це сталось 22 травня у Миколаївському соборі Свято-Покровського монастиря, що у Києві, пише "Перший".
Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій. Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію. Також він розповідав в інтерв’ю, що багато часу приділяє духовним практикам, молиться під час операцій та запрошує священика сповідати пацієнтів.
Дідусь Ростислава Валіхновського був православним священиком і прослужив у храмі 61 рік.
Зауважимо, диякон – це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, ієрей, єпископ) в ієрархії Церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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