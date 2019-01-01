Я проти, – луцький перевізник про вартість проїзду для дітей у 2 гривні

Луцький перевізник виступив проти «пільги» для дітей у маршрутках.Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузапропонував знизити передбачену вартість проїзду для дітей із 3 до 2 гривень.Перевізниквідзначив, що перевізники виступають проти зміни проекту рішення.«Відповідно до законодавства, при тарифі у 6 гривень вартість проїзду для дітей також буде 6 гривень. Ми готові возити наполовину», - сказав він.Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін додав, що у проекті рішення врахували всі розрахунки, і вносити таку зміну "з голосу" не можна.«Можна з голосу внести підвищення вартості до 8-10 гривень і тоді діти взагалі будуть їздити безкоштовно», - наголосив перевізник.