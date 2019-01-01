Я проти, – луцький перевізник про вартість проїзду для дітей у 2 гривні
Сьогодні, 10:32
Луцький перевізник виступив проти «пільги» для дітей у маршрутках.
Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Олександр Серватович запропонував знизити передбачену вартість проїзду для дітей із 3 до 2 гривень.
Перевізник Петро Киричук відзначив, що перевізники виступають проти зміни проекту рішення.
«Відповідно до законодавства, при тарифі у 6 гривень вартість проїзду для дітей також буде 6 гривень. Ми готові возити наполовину», - сказав він.
Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін додав, що у проекті рішення врахували всі розрахунки, і вносити таку зміну "з голосу" не можна.
«Можна з голосу внести підвищення вартості до 8-10 гривень і тоді діти взагалі будуть їздити безкоштовно», - наголосив перевізник.
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Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Олександр Серватович запропонував знизити передбачену вартість проїзду для дітей із 3 до 2 гривень.
Перевізник Петро Киричук відзначив, що перевізники виступають проти зміни проекту рішення.
«Відповідно до законодавства, при тарифі у 6 гривень вартість проїзду для дітей також буде 6 гривень. Ми готові возити наполовину», - сказав він.
Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін додав, що у проекті рішення врахували всі розрахунки, і вносити таку зміну "з голосу" не можна.
«Можна з голосу внести підвищення вартості до 8-10 гривень і тоді діти взагалі будуть їздити безкоштовно», - наголосив перевізник.
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Коментарі 1
Всі під міськраду! Винесемо їх за патли і розвішаєм на ялинках обабіч догори ногамим, долар впав на 2,5 грн., а їм, скотам, при зарплаті водія до 1000 грн. на день, МАЛО?
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