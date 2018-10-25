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Чоловік з Волині збрехав поліції

Чоловік з Волині збрехав поліції
У кінці квітня 46-річний житель Горохівського району звернувся до місцевої поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину. Зокрема, потерпілий повідомив, що його пограбували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що потерпілий надав слідству неправдиві покази, а факт пограбування не підтвердивя, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відтак, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та частиною 1 статті 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України.

Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Йому загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, також поліція Волині викрила 23-річну жительку Іваничівського району в неправдивому повідомленні про злочин.


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Теги: поліція, неправда, брехня, Волинь, злочин
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