Чоловік з Волині збрехав поліції

У кінці квітня 46-річний житель Горохівського району звернувся до місцевої поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину. Зокрема, потерпілий повідомив, що його пограбували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.У ході досудового розслідування з’ясувалося, що потерпілий надав слідству неправдиві покази, а факт пограбування не підтвердивя, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відтак, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та частиною 1 статті 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України.Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Йому загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.Нагадаємо, також поліція Волині