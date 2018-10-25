Чоловік з Волині збрехав поліції
Сьогодні, 17:23
У кінці квітня 46-річний житель Горохівського району звернувся до місцевої поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину. Зокрема, потерпілий повідомив, що його пограбували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
У ході досудового розслідування з’ясувалося, що потерпілий надав слідству неправдиві покази, а факт пограбування не підтвердивя, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відтак, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та частиною 1 статті 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Йому загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, також поліція Волині викрила 23-річну жительку Іваничівського району в неправдивому повідомленні про злочин.
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У ході досудового розслідування з’ясувалося, що потерпілий надав слідству неправдиві покази, а факт пограбування не підтвердивя, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відтак, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та частиною 1 статті 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів. Йому загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, також поліція Волині викрила 23-річну жительку Іваничівського району в неправдивому повідомленні про злочин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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