Лучанам хочуть виділити 80 тисяч на подарунки до свят

До 2020 року у Луцьку хочуть збільшити бюджет на фінансування урочистостей з нагоди державних та релігійних свят до 80 тисяч гривень.Це питання підняла директорка департаменту соціальної політики Луцької міської радиу четвер, 23 травня, під час засідання постійної комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Майборода зазначає, що виникла необхідність внести зміни до проекту розвитку програми соціального захисту населення у місті Луцьку і збільшити бюджет на фінансування урочистостей з нагоди державних та релігійних свят у зв’язку із підвищенням цін і збільшенням кількості груп населення, які потребують фінансування від міськради.«Територіальним центром закупляються побутові набори для лучан на релігійні і державні свята. До прикладу, на 9 травня за рахунок коштів міського бюджету ми закупили 190 подарунків: для інвалідів війни, для учасників війни територіального центру та інших груп населення, які потребують соціального захисту і підтримки», – сказала директорка департаменту соціальної політики.Цьогоріч група осіб, яка потребує соцпідтримки, збільшилася до 600 чоловік, тому із 38 тисяч, які виділили минулого року, хочуть передбачити бюджет до 60 тисяч, а у 2020 році – до 80 тисяч гривень.Вікторія Майборода додала, що на державні та релігійні свята у Луцьку хочуть вітати не разово і вибірково, а, відповідно до груп населення, передбачити привілеї більшості потребуючим.Це питання члени постійної комісії підтримали одноголосно і вирішили винести його на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради.