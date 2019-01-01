Поліцейські вилучили у волинян саморобну зброю





Про це повідомили у



Цього ж дня, 22 травня, дільничні офіцери Любешівського відділення поліції під час поверхневого огляду 45-річного жителя цього ж району виявили та вилучили саморобний пристрій кустарного виробництва та 13 патронів калібру 5,6 мм.



Також у Шацькому районі, поліцейські за місцем проживання 56-річного жителя району в результаті санкціонованого обшуку вилучили вогнепальну зброю кустарного виробництва невстановленого зразка.



Усю вилучену зброю направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Четвертня Маневицького району поліцейські вилучили у чоловіка малокаліберну гвинтівку «ТОЗ-8».Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Цього ж дня, 22 травня, дільничні офіцери Любешівського відділення поліції під час поверхневого огляду 45-річного жителя цього ж району виявили та вилучили саморобний пристрій кустарного виробництва та 13 патронів калібру 5,6 мм.Також у Шацькому районі, поліцейські за місцем проживання 56-річного жителя району в результаті санкціонованого обшуку вилучили вогнепальну зброю кустарного виробництва невстановленого зразка.Усю вилучену зброю направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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