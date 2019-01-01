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Поліцейські вилучили у волинян саморобну зброю

Поліцейські вилучили у волинян саморобну зброю
У селі Четвертня Маневицького району поліцейські вилучили у чоловіка малокаліберну гвинтівку «ТОЗ-8».

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня, 22 травня, дільничні офіцери Любешівського відділення поліції під час поверхневого огляду 45-річного жителя цього ж району виявили та вилучили саморобний пристрій кустарного виробництва та 13 патронів калібру 5,6 мм.

Також у Шацькому районі, поліцейські за місцем проживання 56-річного жителя району в результаті санкціонованого обшуку вилучили вогнепальну зброю кустарного виробництва невстановленого зразка.

Усю вилучену зброю направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліцейські вилучили у волинян саморобну зброю
Поліцейські вилучили у волинян саморобну зброю
Поліцейські вилучили у волинян саморобну зброю

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Теги: зброя, Волинь
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