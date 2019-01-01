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Встановили особу чоловіка, який втопився у відстійнику «Луцькводоканалу»

Встановили особу чоловіка, який втопився у відстійнику «Луцькводоканалу»
Учора, 22 травня, у відстійнику на території комунального підприємства “Луцькводоканал” виявили труп чоловіка. Особу загиблого встановили.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронців.

Територія, на якій розміщений відстійник з нечистотами, розташована між Луцьком та селом Липляни.

Труп чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили у відстійнику. Особу загиблого встановили. Це 47-річний мешканець села Городок.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Розпочали досудове розслідування за статтею 115 КК України (умисне вбивство).

Фото ілюстративне.

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Теги: труп, смерть, відстійник, загибель, Городок, Луцькводоканал
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