Встановили особу чоловіка, який втопився у відстійнику «Луцькводоканалу»

виявили труп чоловіка. Особу загиблого встановили.



Про це повідомляє



Територія, на якій розміщений відстійник з нечистотами, розташована між Луцьком та селом Липляни.



Труп чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили у відстійнику. Особу загиблого встановили. Це 47-річний мешканець села Городок.



Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Розпочали досудове розслідування за статтею 115 КК України (умисне вбивство).



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 травня, у відстійнику на території комунального підприємства “Луцькводоканал”. Особу загиблого встановили.Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронців.Територія, на якій розміщений відстійник з нечистотами, розташована між Луцьком та селом Липляни.Труп чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили у відстійнику. Особу загиблого встановили. Це 47-річний мешканець села Городок.Тіло направили на судово-медичну експертизу.Розпочали досудове розслідування за статтею 115 КК України (умисне вбивство).

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