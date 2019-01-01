У Луцьку відкрилася кав'ярня, де можна поспостерігати за процесом випікання хліба. ФОТО

У Луцьку на вулиці Кравчука, 48а, відкрилася нова кав'ярня-пекарня "Happy bakery".Запрацював заклад у тестовому режимі 17 травня, однак вже згодом відкриє свої двері для відвідувачів офіційно.Як розповілаадміністратор, основний акцент у "Happy bakery" зробили на випіканні хліба, де його печуть за власною напрацьованою рецептурою та на своїй заквасці з води та муки.Частина закладу відведена під кав'ярню, на іншій же за прозорим склом знаходиться пекарня, тому всі відвідувачі можуть у першій половині дня поспостерігати за усіма етапами "народження" хліба. Його, до слова, виготовляють в унікальній печі, аналогів якої більше немає в Україні.Поки у продажі є зернові буханці з насінням соняшнику, льону та кунжуту, журавлинові з льоном та медом, хліб із йогуртом, звичайний пшеничний та два види багетів - із прянощами та класичний французький. До того ж, перед купівлею відвідувачам пропонують скуштувати продукцію.Придбати хліб від "Happy bakery" також можна у кав'ярнях мережі "Франсуа"."Хліб смачний і довго зберігається через те, що там немає ніякої хімії. На третій день після випікання буханець виглядає і має смакові якості не гірші, аніж у перший день", - відзначила .Знайдуть собі до смаку й любителі солодкого. У "Happy bakery" можна спробувати тірамісу, класичний "Наполеон", десерт "Три шоколади" (по 35 гривень), панакоту (30 гривень), декілька видів тартів (по 30 гривень), шматок шоколадного торта обійдеться у 47 гривень, чізкейка - у 45 гривень, цукерки без цукру - по 15 гривень, макарон - 15 гривень, зефір - 16 гривень.Ціни на каву доволі демократичні: маленьке еспресо вартує 16 гривень, американо - 16 гривень, капучино - 22 гривні, лате - 36 гривень, мокачино - 25 гривень, гляссе - 40 гривень, какао - 29 гривень."Цей проект зроблений з душею, він дуже світлий", - додала Севінч.Кав'ярня-пекарня "Happy bakery" працює щодня з 8:00 до 21:00.