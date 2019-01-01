Зареєстрували петицію про відставку Зеленського: вже є понад 13 тисяч голосів

Володимира Зеленського. Її автором є Безрук Максим Миколайович.



Станом на 12:20 23 травня петиція набрала вже майже 13 тисяч голосів.



Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Глави Держави у розділі «Електронні петиції».



Зауважимо, що для того, аби Президент розсглянув петицію, необхідно 25 тисяч голосів. Утім, до кінця збору підписів залишилося ще 92 дні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Президента України 22 травня зареєстрували електронну петицію про відставку. Її автором єСтаном на 12:20 23 травня петиція набрала вже майже 13 тисяч голосів.Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Глави Держави у розділі «Електронні петиції».Зауважимо, що для того, аби Президент розсглянув петицію, необхідно 25 тисяч голосів. Утім, до кінця збору підписів залишилося ще 92 дні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію