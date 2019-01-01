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Зареєстрували петицію про відставку Зеленського: вже є понад 13 тисяч голосів

Зареєстрували петицію про відставку Зеленського: вже є понад 13 тисяч голосів
На сайті Президента України 22 травня зареєстрували електронну петицію про відставку Володимира Зеленського. Її автором є Безрук Максим Миколайович.

Станом на 12:20 23 травня петиція набрала вже майже 13 тисяч голосів.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Глави Держави у розділі «Електронні петиції».

Зауважимо, що для того, аби Президент розсглянув петицію, необхідно 25 тисяч голосів. Утім, до кінця збору підписів залишилося ще 92 дні.

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Теги: петиція, Володимир Зеленський, відставка
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Коментарі 4
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І шо, так можна?
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Та полюбе

Тільки хай виконає всі свої обіцянки, бо ж ПОРОХ НЕ ВИКОНАВ, БАЧ
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а ДАВАЙТЕ КРАЩЕ ПРОВЕДЕМО У лЬВОВІ РЕФЕРЕНДУМ, ЧИ ПОТРІБЕН НАМ зЕЛЕНСЬКИЙ)))
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Ну да. 19 тисяч проти п'ятнадцяти мільйонів. Автор петиції дятел...
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