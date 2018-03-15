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«Витягни бабусю в люди»: луцька кав’ярня влаштовує ретро-вечірку

«Витягни бабусю в люди»: луцька кав’ярня влаштовує ретро-вечірку
У неділю, 26 травня, у кав'ярні «Kava Avenue», що на вулиці Винниченка,25, відбудеться ретро-вечірка «Витягни бабусю в люди».

Про це повідомляють організатори.

Організатори запевняють, що у 21 столітті існує дуже серйозна проблема небажання комунікації між підлітками та їхніми родичами. Тож ті, хто влаштовує вечірку, хочуть, аби цей вечір сприяв покращенню стосунків та знаходженню спільних тем для розмов шляхом створення комфортного середовища для спілкування.

Вечірка триватиме з 16:00 до 20:00.

Організатори заходу - ініціативна команда випускників "Місії L" Молодіжного центру Волині та Департамент сім’ї молоді та спорту Луцької міської ради.

Попередня реєстрація на ретро-вечірку : https://bit.ly/2WhR12r

«Витягни бабусю в люди»: луцька кав’ярня влаштовує ретро-вечірку

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Теги: «Kava Avenue», ретро-вечірка, Луцьк
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