Мінімальна комісія та максимальна простота: як перевести гроші з Європи в Україну*





Грошові перекази — один із найпопулярніших фінансових сервісів в Україні. Але як переказувати гроші тим українцям, які живуть та працюють за кордоном? За даними Міністерства соціальної політики України, на постійній основі за межами країни працює 3,2 мільйонів українців, а на непостійній — від 7 до 9 мільйонів осіб. А відповідно потреба у наявності швидкого, простого та безпечного сервісу для грошових переказів з-за кордону гостра як ніколи.



«Я працюю в Італії вже п’ять років, — розповідає Марина зі Львова, — І раніше передача грошей родині в Україну була щоразу проблемою. Щоб не витрачати зайві кошти на великі комісії операторів переказів, доводилося передавати гроші знайомими, або навіть водіями автобусів. Інший варіант був накопичувати гроші, зберігати їх вдома та привозити особисто. Це все було небезпечно. Навіть коли роботодавець допоміг мені відкрити рахунок в італійському банку, питання не вирішилось: зручного, швидкого та економного сервісу для переказу грошей в Україну я не знаходила».



Знайома ситуація? Тому щоб спростити та покращити міжнародні перекази коштів, компанія Mastercard у партнерстві з сервісом онлайн-платежів iPay.ua та провайдером платіжних послуг Fenige (Польща) запустили послугу грошових переказів із картки на картку з будь-якої країни Європи в Україну. Із новим сервісом користувачі карток Mastercard будь-якого європейського банку можуть здійснювати онлайн-перекази коштів напряму на картку Mastercard будь-якого банку України лише за кілька секунд. Кошти зараховуються на картку одержувача протягом однієї хвилини.



Сервіс дає можливість переказувати кошти у євро, доларах США та низці місцевих європейських валют. Розмір грошового переказу може складати до 50 євро на день для незареєстрованих користувачів та до 150 євро на день (1000 євро на місяць) для користувачів, що зареєструвалися.



Комісія за послугу становить лише 2% від суми переказу + 1 євро з урахуванням курсу конвертації валют. Комісію сплачує відправник коштів, з отримувача переказу жодні додаткові комісії не стягуються. До кінця червня 2019 року діє акція, тож комісія на перекази взагалі відсутня.



Користувач послуги має можливість миттєво побачити на сайті всю необхідну інформацію про курс обміну валют, розрахунок комісії платежу, точну суму коштів, яку отримає на картку одержувач в Україні (у відповідній валюті), а також фінальну суму, яку необхідно сплатити з урахуванням комісії.



Для здійснення грошового переказу з Європи в Україну користувачу необхідно:



1. Перейти на сторінку послуги «Переказ коштів із Європи в Україну» за посиланням:

2. Вказати суму переказу

3. Ввести дані карток відправника та одержувача коштів

4. Зазначити фізичну адресу проживання відправника, а також електронні пошти відправника та одержувача

5. Натиснути «Виконати переказ»

6. Готово! Інформацію про результати проведення транзакції буде надіслано на зазначену електронну пошту.



Новий сервіс є максимально доступним та зручним для користувачів.



Ось лише кілька переваг:



• це дешево – комісія при переказі коштів за допомогою сервісу від Mastercard у середньому вдвічі менша за комісії глобальних операторів грошових переказів;

• це зручно – не потрібно йти до відділення банку, перекази здійснюються через інтернет, за лічені хвилини;

• це безпечно – надійність і безпеку здійснення переказу гарантовано міжнародними стандартами Mastercard.

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