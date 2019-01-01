вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На молитовному сніданку у Луцьку збиратимуть гроші на медичне обладнання

На молитовному сніданку у Луцьку збиратимуть гроші на медичне обладнання
На Другому молитовному сніданку Волині проведуть збір коштів на придбання обладнання для Волинського обласного перинатального центру.

Про це повідомили у прес-службі Луцькради.

Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки до проведення Другого Молитовного сніданку Волині, у якому взяли участь представники Волинської ради церков та структурних підрозділів міської ради.

Захід, який відбудеться 31 травня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка, стане місцем єднання і порозуміння духовних лідерів, політиків, представників влади, бізнесу та громадськості.

Під час Молитовного сніданку лунатимуть спільні молитви за сиріт, молодь, сім'ю, за Україну та її захисників. Проводитиметься збір коштів на придбання обладнання для Волинського обласного перинатального центру.

Обговорили учасники заходу й сценарний план, музичне наповнення події та порядок виступів запрошених і представників релігійних громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, молитовний сніданок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацьку планують побудувати торговельний центр
Сьогодні, 13:19
Завтра в Україні розпочнеться виборча кампанія
Сьогодні, 13:11
На молитовному сніданку у Луцьку збиратимуть гроші на медичне обладнання
Сьогодні, 13:10
«Вас не видно, тільки каву п’єте», – депутати до директора луцького центру патріотизму
Сьогодні, 12:58
На авторинку у Луцьку машина наїхала на паркувальника
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
У Луцьку вдруге відбудеться молитовний сніданок У Луцьку вдруге відбудеться молитовний сніданок
16 травень, 15:40
У Луцьку пропонують ремонтувати фасади будинків в одному стилі У Луцьку пропонують ремонтувати фасади будинків в одному стилі
15 травень, 11:07
Забрати приміські маршрутки з центру Луцька хочуть через суд Забрати приміські маршрутки з центру Луцька хочуть через суд
15 травень, 10:31
Премії за квітень посадовцям Луцькради: кому дали найбільше Премії за квітень посадовцям Луцькради: кому дали найбільше
10 травень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До волинського храму привезли мощі Святителя Миколая
Сьогодні, 14:16
 0
Які порушення знайшли в ізоляторі луцького відділу поліції
Сьогодні, 14:08
 0
У Ковелі вперше провели провели гемодіаліз дитині
Сьогодні, 13:47
 0
У Шацьку планують побудувати торговельний центр
Сьогодні, 13:19
 0
Завтра в Україні розпочнеться виборча кампанія
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8