На молитовному сніданку у Луцьку збиратимуть гроші на медичне обладнання





Про це повідомили у



Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки до проведення Другого Молитовного сніданку Волині, у якому взяли участь представники Волинської ради церков та структурних підрозділів міської ради.



Захід, який відбудеться 31 травня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка, стане місцем єднання і порозуміння духовних лідерів, політиків, представників влади, бізнесу та громадськості.



Під час Молитовного сніданку лунатимуть спільні молитви за сиріт, молодь, сім'ю, за Україну та її захисників. Проводитиметься збір коштів на придбання обладнання для Волинського обласного перинатального центру.



Обговорили учасники заходу й сценарний план, музичне наповнення події та порядок виступів запрошених і представників релігійних громад.

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