У Шацьку планують побудувати торговельний центр





Відповідну заяву про наміри інвестор опублікував у районній газеті «Шацький край», пише



Замовник будівництва – ковельський підприємець. У заяві про наміри йдеться також про місцезнаходження майданчика будівництва: смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги. Характеристика діяльності об’єкта – нове будівництво торговельного центру, соціально-економічна необхідність планової діяльності – обслуговування закладу з надання торговельних послуг та тимчасового проживання. Планують будівництво та обслуговування закладу на площі 0,4095 га.



У документації визначено й участь громадськості: розповсюдження заяви про наміри та заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності.



Із зауваженнями та пропозиціями стосовно будівництва звертатись у Шацьку райдержадміністрацію (44000, Волинська область, смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги 1 (б), е-mail:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На місці старого ринку у Шацьку хочуть побудувати новий торговельний центр.Відповідну заяву про наміри інвестор опублікував у районній газеті «Шацький край», пише Район.Шацьк Замовник будівництва – ковельський підприємець. У заяві про наміри йдеться також про місцезнаходження майданчика будівництва: смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги. Характеристика діяльності об’єкта – нове будівництво торговельного центру, соціально-економічна необхідність планової діяльності – обслуговування закладу з надання торговельних послуг та тимчасового проживання. Планують будівництво та обслуговування закладу на площі 0,4095 га.У документації визначено й участь громадськості: розповсюдження заяви про наміри та заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності.Із зауваженнями та пропозиціями стосовно будівництва звертатись у Шацьку райдержадміністрацію (44000, Волинська область, смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги 1 (б), е-mail: [email protected] ).

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