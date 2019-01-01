У Ковелі вперше провели провели гемодіаліз дитині
Сьогодні, 13:47
У Ковельському МТМО вперше провели гемодіаліз 11-річній дитині.
Про це повідомляють медики на сторінці у Facebook, – передає КовельPost.
Раніше діти з нирковою недостатністю лікувалися у Києві та Львові. Цей пацієнт також знаходився на програмному діалізі у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», а тепер тричі на тиждень проходить лікування у Ковельському МТМО. Хлопчика попереду чекає складна операція з трансплантації нирки.
Відділення гемодіалізу функціонує у Ковелі уже 12 років. Сюди приїздять з Ковельського, Турійського, Старовижівського та Любомльського районів. Три рази на тиждень, із року в рік, люди з нирковою недостатністю проходять кількагодинну процедуру, яка підтримує їхнє життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють медики на сторінці у Facebook, – передає КовельPost.
Раніше діти з нирковою недостатністю лікувалися у Києві та Львові. Цей пацієнт також знаходився на програмному діалізі у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», а тепер тричі на тиждень проходить лікування у Ковельському МТМО. Хлопчика попереду чекає складна операція з трансплантації нирки.
Відділення гемодіалізу функціонує у Ковелі уже 12 років. Сюди приїздять з Ковельського, Турійського, Старовижівського та Любомльського районів. Три рази на тиждень, із року в рік, люди з нирковою недостатністю проходять кількагодинну процедуру, яка підтримує їхнє життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
До волинського храму привезли мощі Святителя Миколая
Сьогодні, 14:16
Які порушення знайшли в ізоляторі луцького відділу поліції
Сьогодні, 14:08
У Ковелі вперше провели провели гемодіаліз дитині
Сьогодні, 13:47
У Шацьку планують побудувати торговельний центр
Сьогодні, 13:19
Завтра в Україні розпочнеться виборча кампанія
Сьогодні, 13:11