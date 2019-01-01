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У Ковелі вперше провели провели гемодіаліз дитині

У Ковелі вперше провели провели гемодіаліз дитині
У Ковельському МТМО вперше провели гемодіаліз 11-річній дитині.

Про це повідомляють медики на сторінці у Facebook, – передає КовельPost.

Раніше діти з нирковою недостатністю лікувалися у Києві та Львові. Цей пацієнт також знаходився на програмному діалізі у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», а тепер тричі на тиждень проходить лікування у Ковельському МТМО. Хлопчика попереду чекає складна операція з трансплантації нирки.

Відділення гемодіалізу функціонує у Ковелі уже 12 років. Сюди приїздять з Ковельського, Турійського, Старовижівського та Любомльського районів. Три рази на тиждень, із року в рік, люди з нирковою недостатністю проходять кількагодинну процедуру, яка підтримує їхнє життя.


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