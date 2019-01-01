У Ковелі вперше провели провели гемодіаліз дитині





Про це повідомляють медики на сторінці у Facebook, – передає



Раніше діти з нирковою недостатністю лікувалися у Києві та Львові. Цей пацієнт також знаходився на програмному діалізі у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», а тепер тричі на тиждень проходить лікування у Ковельському МТМО. Хлопчика попереду чекає складна операція з трансплантації нирки.



Відділення гемодіалізу функціонує у Ковелі уже 12 років. Сюди приїздять з Ковельського, Турійського, Старовижівського та Любомльського районів. Три рази на тиждень, із року в рік, люди з нирковою недостатністю проходять кількагодинну процедуру, яка підтримує їхнє життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО вперше провели гемодіаліз 11-річній дитині.Про це повідомляють медики на сторінці у Facebook, – передає КовельPost Раніше діти з нирковою недостатністю лікувалися у Києві та Львові. Цей пацієнт також знаходився на програмному діалізі у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», а тепер тричі на тиждень проходить лікування у Ковельському МТМО. Хлопчика попереду чекає складна операція з трансплантації нирки.Відділення гемодіалізу функціонує у Ковелі уже 12 років. Сюди приїздять з Ковельського, Турійського, Старовижівського та Любомльського районів. Три рази на тиждень, із року в рік, люди з нирковою недостатністю проходять кількагодинну процедуру, яка підтримує їхнє життя.

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