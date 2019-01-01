Які порушення знайшли в ізоляторі луцького відділу поліції

У Луцьку перевірили ізолятор тимчасового тримання, що розташований у міськвідділі поліції на Грибоєдова, 2.Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.Інформують, що регіональний представник Уповноваженого ВР з прав людини у Волинській областіта регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженоговже повторно здійснили візит до ізолятора.Перевірка з’ясувала, що деякі з порушень, які були виявлені під час попереднього візиту, вже виправили. Утім, знайшли й чимало нових.Так, для прикладу, вікна камер обладнали кватирками із замками для вентиляції. Забезпечили ефективну роботу вентиляції з механічним спонуканням. У камерах з’явилися радіодинаміки з можливістю регулювання гучності. Пошкоджений посуд замінили на новий. Більше того, купили пральну машину та бойлер. Здійснили поточні ремонти у камерах та приміщеннях ізолятора. Інформують також, що виготовили технічну документацію на проведення капітального ремонту приміщень ІТТ.В ізоляторі запровадили 3-х разове модульне харчування. Це означає, що кожна порція запакована індивідуально у готовому, замороженому та фасованому вигляді, а в ізоляторі їжу лише розігрівають відповідно до меню.Проте, в ізоляторі тимчасового тримання ще мають місце недоліки в забезпеченні права ув’язнених на належну медичну допомогу та охорону здоров’я. Так, штатним розписом не передбачили посади медичного працівника. Адже кожен пенітенціарний заклад мусить мати не менше одного лікаря з відповідною кваліфікацією лікаря-терапевта. Окрім того, відсутній наказ про призначення відповідальних із числа персоналу за надання домедичної допомоги ув’язненим.У ході моніторингу з’ясовали також, що в ізоляторі відсутні приміщення, наявність яких передбачена відомчими будівельними нормами: камера для осіб з неадекватною поведінкою, кімната для побачень і медичний ізолятор.В ІТТ також порушують право на приватність, оскільки душові в камерному блоці не обладнані перегородками. Застаріла сантехніка потребує оновлення. Клозетні чаші санвузлів у камерах не обладнані змивними напівавтоматичними кранами.Будівля ізолятора є недоступною для маломобільних осіб, оскільки на центральному вході в приміщення, а також всередині ізолятора відсутні пандуси для пересування таких осіб.Прогулянковий дворик та камерний блок потребує поточного ремонту.За результатами моніторингового візиту склали звіт із наданням відповідних рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків, який разом з листами реагування направили до компетентних органів.