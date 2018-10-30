До волинського храму привезли мощі Святителя Миколая
Сьогодні, 14:16
До Свято-Миколаївського храму, що в селі Жидичин, привезли частку мощей Святителя Миколая.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Луцька Григорій Недопад.
«Вчора, у престольне свято Храму, всі прихожани мали можливість прикластися до святині, привезеної з Італійського міста Барі, де й зберігаються мощі Святителя Миколая.
Тепер кожен може вшанувати святиню, звернувшись із молитвою до нашого заступника і покровителя», – йдеться у дописі.
«Для Волині це місце є справді Божим благословенням, а з появою в Храмі часточки мощів Св. Миколая Чудотворця, вірян напевне ставатиме все більше», – вважає посадовець.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Луцька Григорій Недопад.
«Вчора, у престольне свято Храму, всі прихожани мали можливість прикластися до святині, привезеної з Італійського міста Барі, де й зберігаються мощі Святителя Миколая.
Тепер кожен може вшанувати святиню, звернувшись із молитвою до нашого заступника і покровителя», – йдеться у дописі.
«Для Волині це місце є справді Божим благословенням, а з появою в Храмі часточки мощів Св. Миколая Чудотворця, вірян напевне ставатиме все більше», – вважає посадовець.
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