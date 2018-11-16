Волинські митники розповіли, скільки чого можна перевозити через кордон

У Волинській митниці ДФС розповіли про правила митного контролю під час пропуску товарів через кордон.Про це йдеться на сайті ДФС.У попередніх статтях митники нагадували прота обмежені до транскордонного переміщення товари.Щодо решти гіпотетично можливих у ручній поклажі чи багажному відділенні автомобіля особистих речей, слід пам’ятати про обмеження кількості товару, яку одна фізична особа може перемістити через пішохідний або автомобільний пункт пропуску.Українським законодавством вони встановлені для:-Алкогольних напоїв – одна повнолітня фізична особа може разово перемістити не більше 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних (вміст спирту більше 22%) напоїв.- Тютюнових виробів – одна повнолітня фізична особа може разово перемістити не більше 200 сигарет або 50 сигар або 250 гр тютюну.- Домашніх тварин – не більше 3 ссавців, 6 птахів, 20 акваріумних риб в одному переміщенні, незалежно від кількості осіб в автомобілі.- Нерецептурних лікарських засобів та спеціального дитячого харчування – не більше 5 упаковок (банок дитячого харчування) кожного найменування на одну фізичну особу.- Парфумерні композиції – не більше 0,5 л туалетної води або 100 гр парфумів на одну фізичну особу.- Комп’ютерна техніка – не більше 2 шт персональних комп’ютерів, 3 шт флеш-карт, 2 шт електронних книжок, 2 шт стільникових телефонів, 1 фотоапарату, 1 кіно- або відеокамери на фізичну особу.- Спортивне спорядження – усього по одному на фізичну особу: велосипед, рибальська вудка, дошка для серфінгу чи віндсерфінгу, по комплекту альпіністського спорядження, спорядження для підводного плавання, для гольфу, лиж, тенісних ракеток, іншого аналогічного спорядження.- Продукти харчування - не більше 1 упаковки або загальної маси, яка не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу. Дозволяється переміщення більшої ваги неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, але у кількості не більше одного найменування на одну особу. Загальна сума продуктів харчування, які переміщає для особистого споживання одна фізична особа, не може перевищувати еквівалент 200 Євро. Усі продукти повинні переміщуватись в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі.- Готівки валюти – не більше 10 тис Євро на фізичну особу (в еквіваленті).Дотримання цих лімітів дозволяє учасникам транскордонного автомобільного руху користуватись смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Товари понад встановлені ліміти необхідно письмово декларувати на «червоному коридорі», сплачувати належні митні платежі або документально підтверджувати право на їх переміщення у більших, ніж для особистих потреб, обсягах. Порушення порядку проходження митного контролю, недекларування товарів комерційного призначення тягнуть за собою конфіскацію надміру та штраф у розмірі 100 відсотків від вартості перевищення норми.Водночас необхідно пам'ятати, що законодавство кожної країни встановлює різні кількісні обмеження на ввезення товарів. І зазначені ліміти на товари для особистого споживання можуть бути меншими, ніж українські.