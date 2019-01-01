«Ваш родич у поліції»: волинянку ошукали на 50 тисяч гривень

На Волині пенсіонерка перерахувала шахраям понад 50 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.Схема шахрайства «Ваш родич у поліції» - не нова, проте волинянипродовжують потерпати від неї, позбуваючись значних сум грошей. І часто жертвами шахраїв стають саме люди похилого віку.Так, 22 травня 75-річна мешканка одного з сіл Локачинського району перерахувала зловмисникам понад 50 тис. грн, бажаючи залагодити ситуацію з потерпілими від злочину, який нібито вчинила її донька.Жінці подзвонили «із поліції» та повідомили прикру новину. І тут же заспокоїли, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші. Пенсіонерка погодилася й залишилася без своїх заощаджень.Прокуратура Волинської області знову звертається до громадян ізпроханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки таких «правоохоронців», які розповідають, що ваш близький родич вчинив ДТП чи інший злочин і, аби залагодити справу з потерпілими та поліцією, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у такихвипадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.«Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські діїзловмисників. І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином «вирішувати» ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність», – йдеться у повідомленні.