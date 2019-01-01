Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:30
У мережі показали фото Каменя-Каширського з висоти.
Світлини опублікував фотограф Андрій Куницький на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Різнобарвні краєвиди Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
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Світлини опублікував фотограф Андрій Куницький на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Різнобарвні краєвиди Волині з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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