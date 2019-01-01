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Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО

Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
У мережі показали фото Каменя-Каширського з висоти.

Світлини опублікував фотограф Андрій Куницький на своїй сторінці у Facebook.

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Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: фотограф, Камінь-Каширський
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