Біля озера Світязь хотіли побудувати атомну електростанцію. СПОГАДИ





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"Коли я працював в обласній архітектурі, нам довелося обирати місце для атомної електростанції: перше місце біля озера Світязь, потім біля Ковеля на річці Турія. Незабаром цю працю забрали рівненчани і поставили її на річці Стир на карстовій породі. За це їм дали інститут водного господарства – луцьке керівництво відмовилось від нього. Обрали місце для цивільного аеродрому з аеропортом. Рівненчани дали 50 гектарів поля, ми віддали 50 гектарів лісу", - йдеться у спогадах архітектора Святослава Сухоставця.



Він також пригадав співпрацю та втілені проекти з тодішнім начальником Волинського обласного відділу у справах будівництва та архітектури Олександром Руденком:



"Робота захоплювала попри мізерну зарплатню 62 карбованці 60 копійок. Було дуже цікаво : працювали інколи по суботах і неділях. Руденко робив прив'язки до пам'ятників у Колках, Маневичах, проекти «Крайня Хата» і ресторан «Зелений Гай», зупинки автобусів на оновлених трасах, планування кварталу у селі Комсомолець, квартал у Турійську".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колись біля озера Світязь могли побудувати атомну електростанцію.Про це пишуть Хроніки Любарта "Коли я працював в обласній архітектурі, нам довелося обирати місце для атомної електростанції: перше місце біля озера Світязь, потім біля Ковеля на річці Турія. Незабаром цю працю забрали рівненчани і поставили її на річці Стир на карстовій породі. За це їм дали інститут водного господарства – луцьке керівництво відмовилось від нього. Обрали місце для цивільного аеродрому з аеропортом. Рівненчани дали 50 гектарів поля, ми віддали 50 гектарів лісу", - йдеться у спогадах архітектора Святослава Сухоставця.Він також пригадав співпрацю та втілені проекти з тодішнім начальником Волинського обласного відділу у справах будівництва та архітектури Олександром Руденком:"Робота захоплювала попри мізерну зарплатню 62 карбованці 60 копійок. Було дуже цікаво : працювали інколи по суботах і неділях. Руденко робив прив'язки до пам'ятників у Колках, Маневичах, проекти «Крайня Хата» і ресторан «Зелений Гай», зупинки автобусів на оновлених трасах, планування кварталу у селі Комсомолець, квартал у Турійську".

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