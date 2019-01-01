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Біля озера Світязь хотіли побудувати атомну електростанцію. СПОГАДИ

Біля озера Світязь хотіли побудувати атомну електростанцію. СПОГАДИ
Колись біля озера Світязь могли побудувати атомну електростанцію.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

"Коли я працював в обласній архітектурі, нам довелося обирати місце для атомної електростанції: перше місце біля озера Світязь, потім біля Ковеля на річці Турія. Незабаром цю працю забрали рівненчани і поставили її на річці Стир на карстовій породі. За це їм дали інститут водного господарства – луцьке керівництво відмовилось від нього. Обрали місце для цивільного аеродрому з аеропортом. Рівненчани дали 50 гектарів поля, ми віддали 50 гектарів лісу", - йдеться у спогадах архітектора Святослава Сухоставця.

Він також пригадав співпрацю та втілені проекти з тодішнім начальником Волинського обласного відділу у справах будівництва та архітектури Олександром Руденком:

"Робота захоплювала попри мізерну зарплатню 62 карбованці 60 копійок. Було дуже цікаво : працювали інколи по суботах і неділях. Руденко робив прив'язки до пам'ятників у Колках, Маневичах, проекти «Крайня Хата» і ресторан «Зелений Гай», зупинки автобусів на оновлених трасах, планування кварталу у селі Комсомолець, квартал у Турійську".

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Теги: АЕС, Світязь
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Коментарі 1
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Забув згадати комуняка всі атоми будувались біля кордону щоб їх підірвати у випадок війни
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