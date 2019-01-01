Літня спека і грози: синоптик озвучила прогноз для України на найближчий час

В Україні у п’ятницю, 24 травня, очікується тепла, проте дощова погода, подекуди грози.Про це написала синоптику Facebook.За її словами, волога погода з грозами, подекуди із шквалами та градом охопить більшість областей. Температура повітря вдень досягне +21 – +27 градусів, на заході буде нижче, +17- +23 градуси.«Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч, сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці», – зазначила Діденко.У Києві п’ятниця очікується з дощ із грозою, повітря прогріється до +26 градусів.«Поки що стійкого сухого періоду не видно, періодичні дощі з грозами – залишаються», – резюмувала синоптик.