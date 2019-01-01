Літня спека і грози: синоптик озвучила прогноз для України на найближчий час
Сьогодні, 15:18
В Україні у п’ятницю, 24 травня, очікується тепла, проте дощова погода, подекуди грози.
Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, волога погода з грозами, подекуди із шквалами та градом охопить більшість областей. Температура повітря вдень досягне +21 – +27 градусів, на заході буде нижче, +17- +23 градуси.
«Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч, сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці», – зазначила Діденко.
У Києві п’ятниця очікується з дощ із грозою, повітря прогріється до +26 градусів.
«Поки що стійкого сухого періоду не видно, періодичні дощі з грозами – залишаються», – резюмувала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, волога погода з грозами, подекуди із шквалами та градом охопить більшість областей. Температура повітря вдень досягне +21 – +27 градусів, на заході буде нижче, +17- +23 градуси.
«Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч, сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці», – зазначила Діденко.
У Києві п’ятниця очікується з дощ із грозою, повітря прогріється до +26 градусів.
«Поки що стійкого сухого періоду не видно, періодичні дощі з грозами – залишаються», – резюмувала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Підприємець на Волині незаконно використовував сільський клуб
Сьогодні, 15:30
Літня спека і грози: синоптик озвучила прогноз для України на найближчий час
Сьогодні, 15:18
Має 5 дітей, 9 онуків та 9 правнуків: бабусі з Волині – 104 роки
Сьогодні, 15:10
«Ваш родич у поліції»: волинянку ошукали на 50 тисяч гривень
Сьогодні, 14:53