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Підприємець на Волині незаконно використовував сільський клуб

Підприємець на Волині незаконно використовував сільський клуб
Прокуратура через суд вимагає у підприємця повернути громаді орендоване приміщення клубу у селі Градиськ Маневицького району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Прокурори з'ясували, що приміщення клубу надали в оренду підприємцю із порушеннями законодавства.

Так, при укладенні у 2016 році договору оренди не провели оцінку майна, а це впливає на визначення розміру орендної плати (балансова вартість майна становить 45 226 грн, ринкова ж вартість об’єкта оренди згідно оцінок експертів – понад 500 тис грн).

Усупереч вимогам закону договір не посвідчений нотаріально та не здійснили його державну реєстрацію.

До того ж, відсутній в договорі порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди, обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки майна покладено лише орендодавця. При цьому орендар досі не застрахував орендоване майно.

Відтак прокурори в суді вимагатимуть визнання договору оренди незаконним та повернення приміщення клубу громаді.

Фото ілюстративне

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Теги: Градиськ, клуб, прокуратура, Волинь
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