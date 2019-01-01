Підприємець на Волині незаконно використовував сільський клуб
Сьогодні, 15:30
Прокуратура через суд вимагає у підприємця повернути громаді орендоване приміщення клубу у селі Градиськ Маневицького району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Прокурори з'ясували, що приміщення клубу надали в оренду підприємцю із порушеннями законодавства.
Так, при укладенні у 2016 році договору оренди не провели оцінку майна, а це впливає на визначення розміру орендної плати (балансова вартість майна становить 45 226 грн, ринкова ж вартість об’єкта оренди згідно оцінок експертів – понад 500 тис грн).
Усупереч вимогам закону договір не посвідчений нотаріально та не здійснили його державну реєстрацію.
До того ж, відсутній в договорі порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди, обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки майна покладено лише орендодавця. При цьому орендар досі не застрахував орендоване майно.
Відтак прокурори в суді вимагатимуть визнання договору оренди незаконним та повернення приміщення клубу громаді.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Прокурори з'ясували, що приміщення клубу надали в оренду підприємцю із порушеннями законодавства.
Так, при укладенні у 2016 році договору оренди не провели оцінку майна, а це впливає на визначення розміру орендної плати (балансова вартість майна становить 45 226 грн, ринкова ж вартість об’єкта оренди згідно оцінок експертів – понад 500 тис грн).
Усупереч вимогам закону договір не посвідчений нотаріально та не здійснили його державну реєстрацію.
До того ж, відсутній в договорі порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди, обов’язок щодо забезпечення пожежної безпеки майна покладено лише орендодавця. При цьому орендар досі не застрахував орендоване майно.
Відтак прокурори в суді вимагатимуть визнання договору оренди незаконним та повернення приміщення клубу громаді.
Фото ілюстративне
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