У Луцьку відбулась зустріч із білоруською поетесою Вальжиною Морт

В рамках дофестивальної частини ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» до Луцька приїхала одна з найкращих поеток сучасності – Вальжина Морт. Зустріч з читачами відбулася 22 травня у книгарні «Є».Про це повідомили у прес-службі ГО «Мистецьке об'єднання Стендаль».У середу ввечері, в книгарні «Є», - аншлаг, адже не лише усі місця зайняті, а й чимало людей стоїть. Це й не дивно, бо до Луцька приїхала поетка світового масштабу Вальжина Морт. До речі, авторка вперше в Україні була багато року тому у Львові, а цьогоріч приїхала до Луцька з презентацією поетичної збірки «Епідемія троянд», опісля ж їде на Книжковий Арсенал в Київ.Таким чином саме в нашому місті читачі мали можливість чи не першими в Україні бувати на читаннях талановитої білоруски.«На першому фестивалі «Фронтера» у нас був цікавий захід – виставка плакатів з віршами Вальжини Морт. Тоді ми навіть не могли мріяти про те, що колись поетка виступить у Луцьку. Але немає нічого неможливого. І сьогоднішня презентація – підтвердження тому», - зауважила директорка ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера»До слова, цікава історія й видання книги, адже перекладачпросто почав цікавитися творчістю поетеси.«Я переклав кілька віршів та зрозумів, що хочу ще. Написав Вальжині, а вона надіслала свою збірку», - розповідає він. Після того він знайшов видавця, а вже тоді розповів поетесі про бажання видати її книгу українською.Оформлення «Епідемії троянд» – також робота. Більше того, до збірки увійшли твори, які досі не публікувалися й у однойменній білоруській книжці, тобто видання – унікальне. Післямову до книги написав Сергій Жадан, вірші якого, до речі, перекладала на англійську поетеса.Спілкування з авторкою тривало понад півтори години, та й по тому лучани не поспішали розходитися.Говорила Вальжина Морт білоруською, однак абсолютно усі слухачі розуміли її без перекладу. До слова, поетеса виросла в російськомовній родині у Білорусі, проте мову для творчості обрала саме рідну. Вона розповіла, що зараз видається в доволі локальному видавництві, адже «державні» - цензуровані, а тому на батьківщині й книги авторки варто шукати лише у невеличких приватних книгарнях.Зазначимо, що 2018 року Ігор Логвінов був учасником фестивалю «Фронтера» і багато розповідав про те, як виживати опозиційному видавцеві в Білорусі.Зараз Вальжина Морт живе у США та викладає поезію та літературний переклад у Корнелльському університеті. Тож чимало розмов було й навколо освітньої теми. Поетеса розповіла, що усі курси – авторські, й вона намагається не повторювати їх. «Перш за все, мені самі має бути цікавий предмет», - зазначила вона.Звісно, лучани питали й про ситуацію з літературою у США. За словами Вальжини Морт, зараз активна доба для «некласичних» поетів. Наприклад, довгий час ця держава позиціонувала себе як країну вільних можливостей та демократії, без «історичних травм». Проте настав час, коли заговорили індіанці – корінні мешканці, яких винищували колонізатори, та афроамериканці, адже їх прародичі були у рабстві навіть в «батьків-засновників» Сполучених Штатів. Саме тому зараз розвивається абсолютна нова генерація письменників, які раніше мовчали.Вальжина Морт пише білоруською та англійською, тож зачитала текст й «колонізаторською, імперською» мовою, як сама називає англійську.За її словами, ідеальний день поетеси мав би виглядати так: «Зранку кава, вдень – погратися зі словами, а ввечері келих вина», проте на запитання щодо того, як це, бути поетеси – віджартувалася. «Поезія – це дуже самотнє життя. Без грошей», - іронічно прокоментувала вона. Однак зазначила, що не вона вибрала це шлях, а він її.«Я розумна людина, я б теж могла бути лікарем чи юристом», - розповідає жінка, але відколи почала складати слова, надавати їм іншого звучання, то не може припинити.До речі, зранку Вальжина Морт поспілкувалася з студентами факультету філології та журналістики і міжнародних відносин Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Деяких з них так захопила розмова, що вони прийшли й на вечірню зустріч.Гарні враження від нашого міста та людей і у поетеси зі світовим ім’ям, вона подякувала усім за таку теплу атмосферу під час презентацій.