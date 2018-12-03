Онкохворій дівчині з Волині зробили перуку завдяки людям, які пожертвували своє волосся
Сьогодні, 15:46
Завдяки небайдужим волинянам онкохворій дівчинці Олі зробили перуку.
Про це повідомили на сторінці Благодійного фонду «СТОПРАК».
«Знайомтеся – це Оля!
Правда красуня? А ще Оля – дуже особлива і сильна дівчинка. Вона бореться з раком у нашому онкогематологічному центрі, а для цього потрібна супер-сила та багато-багато оптимізму», – пишуть на сторінці
Зазначають, що нещодавно Оля почала втрачати волосся.
«Завдяки ініціативі Hair for Share Оля має чарівну перуку. Так-так, на фото вона у ній! І від цього не лише красива та усміхнена, а й трішки здоровіша.
Адже таку красу вдалося зробити завдяки людям, що пожертвували волосся й феям з салону краси «Малена», які невтомно допомагають здійснювати мрії та перетворювати дівчат, даруючи їм нові образи!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Благодійного фонду «СТОПРАК».
«Знайомтеся – це Оля!
Правда красуня? А ще Оля – дуже особлива і сильна дівчинка. Вона бореться з раком у нашому онкогематологічному центрі, а для цього потрібна супер-сила та багато-багато оптимізму», – пишуть на сторінці
Зазначають, що нещодавно Оля почала втрачати волосся.
«Завдяки ініціативі Hair for Share Оля має чарівну перуку. Так-так, на фото вона у ній! І від цього не лише красива та усміхнена, а й трішки здоровіша.
Адже таку красу вдалося зробити завдяки людям, що пожертвували волосся й феям з салону краси «Малена», які невтомно допомагають здійснювати мрії та перетворювати дівчат, даруючи їм нові образи!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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