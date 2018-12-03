Онкохворій дівчині з Волині зробили перуку завдяки людям, які пожертвували своє волосся

Завдяки небайдужим волинянам онкохворій дівчинці Олі зробили перуку.Про це повідомили на сторінці Благодійного фонду «СТОПРАК».«Знайомтеся – це Оля!Правда красуня? А ще Оля – дуже особлива і сильна дівчинка. Вона бореться з раком у нашому онкогематологічному центрі, а для цього потрібна супер-сила та багато-багато оптимізму», – пишуть на сторінціЗазначають, що нещодавно Оля почала втрачати волосся.«Завдяки ініціативі Hair for Share Оля має чарівну перуку. Так-так, на фото вона у ній! І від цього не лише красива та усміхнена, а й трішки здоровіша.Адже таку красу вдалося зробити завдяки людям, що пожертвували волосся й феям з салону краси «Малена», які невтомно допомагають здійснювати мрії та перетворювати дівчат, даруючи їм нові образи!» – йдеться у дописі.