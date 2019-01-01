Петиція про відставку Зеленського менш як за добу набрала необхідних 25 тисяч голосів





Згідно з інформацією розділу "Електронні петиції", станом на 15:59 23 травня вона набрала вже 27 785 голосів. До кінця збору ж підписів залишилося ще 92 дні.



Як зазначають на сайті Президента України, електронну петицію, адресована Главі Держави, розглядають за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.



"Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Президентові України, публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України", - додають на сайті Президента.



Нагадаємо, на сайті Президента України 22 травня зареєстрували електронну петицію за відставку Володимира Зеленського. Її автором є Безрук Максим Миколайович.

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