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Директор луцької компанії розповість про можливості ІТ-сфери у місті

Директор луцької компанії розповість про можливості ІТ-сфери у місті
Зацікавлених студентів, бізнесменів і небайдужих до ІТ-сфери запрошують на зустріч із засновником компанії «Internetdevels» Віктором Левандовським.

Про це пише Конкурент.

Захід стартує 24 травня, о 13 годині 30 хвилин у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» за підтримки РЦ «Промінь».

Усі, хто завітає на зустріч, дізнаються про міфи та реальність роботи в IT-сфері, ризики розбудови IT бізнесу в маленькому місті, вплив бізнесу на розвиток громад і соціальну відповідальність у сфері інформаційних технологій.

Аби зареєструватися на захід варто зателефонувати за телефонами (099) 215 50 75 чи (068) 215 70 75 або заповнити анкету ТУТ.

«Вхід вільний. Долучайтесь!» – закликають у ГР «СВІДОМІ».

Довідково:

Школа свідомого громадянина – це навчально-просвітницький проекту Громадянського Руху «СВІДОМІ». Мета проекту – через публічні лекції, відео та інші заходи мотивувати лучан до активності, саморозвитку, об'єднання та втілення змін у місті.

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Теги: зустріч, СВІДОМІ
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