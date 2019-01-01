Директор луцької компанії розповість про можливості ІТ-сфери у місті

Віктором Левандовським.



Про це пише



Захід стартує 24 травня, о 13 годині 30 хвилин у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує



Усі, хто завітає на зустріч, дізнаються про міфи та реальність роботи в IT-сфері, ризики розбудови IT бізнесу в маленькому місті, вплив бізнесу на розвиток громад і соціальну відповідальність у сфері інформаційних технологій.



Аби зареєструватися на захід варто зателефонувати за телефонами (099) 215 50 75 чи (068) 215 70 75 або заповнити анкету



«Вхід вільний. Долучайтесь!» – закликають у ГР «СВІДОМІ».



Довідково:



Школа свідомого громадянина – це навчально-просвітницький проекту Громадянського Руху «СВІДОМІ». Мета проекту – через публічні лекції, відео та інші заходи мотивувати лучан до активності, саморозвитку, об'єднання та втілення змін у місті.

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