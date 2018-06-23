Коли у Луцьку відбудеться грандіозний арт-променад, який перенесли через дощ

В п'ятницю, 31 травня, у Луцьку відбудеться арт-променад «Так звучить Луцьк!», який організатори змушені були перенести через несприятливі погодні умови.Про це інформує мерія у Facebook.Арт-променад повинен був стати головним заходом відкриття туристичного сезону – 2019, проте дощі завадили його проведенню у запланований час.Отож, 31 травня о 18:00 від Театрального майдану розпочнеться арт-променад «Так звучить Луцьк!». Арт-променад - це масштабна подія, що органічно поєднуватиме історичну, культурну, мистецьку і просвітницьку складові. Місто стане живою сценою для виконавців, а його архітектура – довершеними декораціями. Особливістю заходу є те, що до його проведення залучені лише луцькі виконавці та колективи. Адже одне з основних завдань заходу є презентація творчого потенціалу людей, які живуть в Луцьку.У програмі променаду найкращі зразки світової музики від класицизму до неофольклоризму, українська музика від бароко до авангарду; відвідувачі почують духовий, камерний та симфонічний оркестри, орган, хоровий спів та сольних виконавців. Звучатимуть твори Й. Брамса, Л. Бетховена, Й.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ж. Бізе, Й. Штрауса, К. Кондо, П. Козицького, Д. Бортнянського, А. Калниньша, Е. Блоха, К. Орфа, В. Тиможинського. А ще на лучан і гостей міста чекає ексклюзивний перформанс.До проведення арт-променаду залучили велику кількість луцьких музикантів та музичних колективів, а саме: духовий і симфонічний оркестри, ансамбль скрипалів Волинського коледжу культури та мистецтв імені І.Ф. Стравінського, титулярного органіста Кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла Петра Сухоцького, камерний хор «Оранта», академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабіле», квартет «Акорд», театр-студію «Гармидер» та дитяча театральна студія «ДогориДриґом».Основні локації, якими прямуватиме променад: Театральний майдан — перехрестя вулиць Лесі Українки та Кривий Вал — Будинок Кронштейнів (сучасний медколедж) — Хрестовоздвиженська церква — Лютеранська кірха — будинок скульптора М. Голованя — Костел св. апостолів Петра і Павла — площа перед Луцьким замком. На період проходження променаду за його маршрутом призупинять рух транспорту.