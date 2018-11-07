Волинському госпіталю подарували сучасний безконтактний тонометр. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Волинському військовому госпіталю від НАК «Нафтогаз України» подарували сучасний безконтактний тонометр.
Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Працівники одного з найпотужніших підприємств України уже п`ятий рік поспіль щомісяця віддають частину свого заробітку на благодійність. Сума допомоги НАК «Нафтогаз України» тим, хто захищає нашу державу, сягнула більше 35 мільйонів гривень. З них більше мільйона конвертувалися в медичне обладнання для Волинського обласного госпіталю ветеранів війни.
Другу в цьому році партію устаткування, а саме сучасний безконтактний тонометр, медичний заклад отримав сьогодні, 23 травня 2019 року. Вручити обладнання та оглянути заклад завітав перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.
Насамперед столичний гість зустрівся з Героями та подякував їм за те, що боронили Україну і за те, що більшість регіонів сьогодні під мирним небом та мають можливість розвиватися.
«Дуже велика шана і подяка медикам, які виконували і виконують свою дуже важку, але вкрай необхідну роботу. Ваша мужність надихає наших працівників допомагати саме медичним закладам. З 2014 року колектив компанії прийняв рішення щомісяця віддавати частину заробітку на благодійність. З волинським госпіталем ми співпрацюємо з 2017 року. Сукупно, ми більше, ніж на мільйон гривень привезли обладнання саме сюди», – відзначив Сергій Перелома.
Високопосадовець додав, що вартість апарату – близько 240 тисяч гривень.
«Цього року ви спрямували наші зусилля на підвищенні якості надання офтальмологічних послуг. Сподіваюся завдяки обладнанню вдасться врятувати зір не одного військовослужбовця. Від імені колективу Нафтогазу скажу: скільки зможемо – будемо продовжувати цю роботу», – резюмував Сергій Перелома.
Супроводжував першого заступника голови правління НАК «Нафтогазу України» голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. За його словами, це один з найбільш масштабних прикладів соціальної відповідальності компанії:
«З перших днів війни працівники Нафтогазу віддавали частину свого заробітку. Спочатку ці кошти йшли на потреби військових – бронежилети, біноклі, одяг. Сьогодні, коли армія забезпечена, коли потреба допомагати фронту стала меншою – вони не зупинилися. А переорієнтувалися на допомогу військовим госпіталям, іншим медичним закладам. Лише Волинь отримала від структури більше мільйона гривень! Це чудовий приклад соціальної відповідальності. І я щиро вірю, що співпраця області з НАК «Нафтогазом» буде розвиватися, – відзначив Олександр Савченко.
Головна лікарка Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова відзначила, що наявність такого апарату спростить діагностику і лікування хвороб очей. Тож такий тонометр госпіталь потребував уже давно.
«Від Нафтогазу ми вже отримали операційний стіл, два операційних світильники, біохімічний аналізатор, електрокардіографічний апарат, міограф, портативний УЗД-апарат, авторефректометр, центрифугу. А сьогодні – нам привезли апарат для вимірювання очного тиску – тонометр. Я дуже вдячна за допомогу. У нас спільна мотивація – працювати для Героїв, які захищали Україну», – промовила Тетяна Масікова.
Варто відзначити, що окрім госпіталю на Волині працівники Нафтогазу за власні кошти купують обладнання та ліки для військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові, Ірпінського, Білоцерківського, Маріупольського, Житомирського, Дніпропетровського госпіталів.
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Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Працівники одного з найпотужніших підприємств України уже п`ятий рік поспіль щомісяця віддають частину свого заробітку на благодійність. Сума допомоги НАК «Нафтогаз України» тим, хто захищає нашу державу, сягнула більше 35 мільйонів гривень. З них більше мільйона конвертувалися в медичне обладнання для Волинського обласного госпіталю ветеранів війни.
Другу в цьому році партію устаткування, а саме сучасний безконтактний тонометр, медичний заклад отримав сьогодні, 23 травня 2019 року. Вручити обладнання та оглянути заклад завітав перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.
Насамперед столичний гість зустрівся з Героями та подякував їм за те, що боронили Україну і за те, що більшість регіонів сьогодні під мирним небом та мають можливість розвиватися.
«Дуже велика шана і подяка медикам, які виконували і виконують свою дуже важку, але вкрай необхідну роботу. Ваша мужність надихає наших працівників допомагати саме медичним закладам. З 2014 року колектив компанії прийняв рішення щомісяця віддавати частину заробітку на благодійність. З волинським госпіталем ми співпрацюємо з 2017 року. Сукупно, ми більше, ніж на мільйон гривень привезли обладнання саме сюди», – відзначив Сергій Перелома.
Високопосадовець додав, що вартість апарату – близько 240 тисяч гривень.
«Цього року ви спрямували наші зусилля на підвищенні якості надання офтальмологічних послуг. Сподіваюся завдяки обладнанню вдасться врятувати зір не одного військовослужбовця. Від імені колективу Нафтогазу скажу: скільки зможемо – будемо продовжувати цю роботу», – резюмував Сергій Перелома.
Супроводжував першого заступника голови правління НАК «Нафтогазу України» голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. За його словами, це один з найбільш масштабних прикладів соціальної відповідальності компанії:
«З перших днів війни працівники Нафтогазу віддавали частину свого заробітку. Спочатку ці кошти йшли на потреби військових – бронежилети, біноклі, одяг. Сьогодні, коли армія забезпечена, коли потреба допомагати фронту стала меншою – вони не зупинилися. А переорієнтувалися на допомогу військовим госпіталям, іншим медичним закладам. Лише Волинь отримала від структури більше мільйона гривень! Це чудовий приклад соціальної відповідальності. І я щиро вірю, що співпраця області з НАК «Нафтогазом» буде розвиватися, – відзначив Олександр Савченко.
Головна лікарка Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова відзначила, що наявність такого апарату спростить діагностику і лікування хвороб очей. Тож такий тонометр госпіталь потребував уже давно.
«Від Нафтогазу ми вже отримали операційний стіл, два операційних світильники, біохімічний аналізатор, електрокардіографічний апарат, міограф, портативний УЗД-апарат, авторефректометр, центрифугу. А сьогодні – нам привезли апарат для вимірювання очного тиску – тонометр. Я дуже вдячна за допомогу. У нас спільна мотивація – працювати для Героїв, які захищали Україну», – промовила Тетяна Масікова.
Варто відзначити, що окрім госпіталю на Волині працівники Нафтогазу за власні кошти купують обладнання та ліки для військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові, Ірпінського, Білоцерківського, Маріупольського, Житомирського, Дніпропетровського госпіталів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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