Волинському госпіталю подарували сучасний безконтактний тонометр. ФОТО

Волинському військовому госпіталю від НАК «Нафтогаз України» подарували сучасний безконтактний тонометр.Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.Працівники одного з найпотужніших підприємств України уже п`ятий рік поспіль щомісяця віддають частину свого заробітку на благодійність. Сума допомоги НАК «Нафтогаз України» тим, хто захищає нашу державу, сягнула більше 35 мільйонів гривень. З них більше мільйона конвертувалися в медичне обладнання для Волинського обласного госпіталю ветеранів війни.Другу в цьому році партію устаткування, а саме сучасний безконтактний тонометр, медичний заклад отримав сьогодні, 23 травня 2019 року. Вручити обладнання та оглянути заклад завітав перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»Насамперед столичний гість зустрівся з Героями та подякував їм за те, що боронили Україну і за те, що більшість регіонів сьогодні під мирним небом та мають можливість розвиватися.«Дуже велика шана і подяка медикам, які виконували і виконують свою дуже важку, але вкрай необхідну роботу. Ваша мужність надихає наших працівників допомагати саме медичним закладам. З 2014 року колектив компанії прийняв рішення щомісяця віддавати частину заробітку на благодійність. З волинським госпіталем ми співпрацюємо з 2017 року. Сукупно, ми більше, ніж на мільйон гривень привезли обладнання саме сюди», – відзначив Сергій Перелома.Високопосадовець додав, що вартість апарату – близько 240 тисяч гривень.«Цього року ви спрямували наші зусилля на підвищенні якості надання офтальмологічних послуг. Сподіваюся завдяки обладнанню вдасться врятувати зір не одного військовослужбовця. Від імені колективу Нафтогазу скажу: скільки зможемо – будемо продовжувати цю роботу», – резюмував Сергій Перелома.Супроводжував першого заступника голови правління НАК «Нафтогазу України» голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. За його словами, це один з найбільш масштабних прикладів соціальної відповідальності компанії:«З перших днів війни працівники Нафтогазу віддавали частину свого заробітку. Спочатку ці кошти йшли на потреби військових – бронежилети, біноклі, одяг. Сьогодні, коли армія забезпечена, коли потреба допомагати фронту стала меншою – вони не зупинилися. А переорієнтувалися на допомогу військовим госпіталям, іншим медичним закладам. Лише Волинь отримала від структури більше мільйона гривень! Це чудовий приклад соціальної відповідальності. І я щиро вірю, що співпраця області з НАК «Нафтогазом» буде розвиватися, – відзначив Олександр Савченко.Головна лікарка Волинського обласного госпіталю ветеранів війнивідзначила, що наявність такого апарату спростить діагностику і лікування хвороб очей. Тож такий тонометр госпіталь потребував уже давно.«Від Нафтогазу ми вже отримали операційний стіл, два операційних світильники, біохімічний аналізатор, електрокардіографічний апарат, міограф, портативний УЗД-апарат, авторефректометр, центрифугу. А сьогодні – нам привезли апарат для вимірювання очного тиску – тонометр. Я дуже вдячна за допомогу. У нас спільна мотивація – працювати для Героїв, які захищали Україну», – промовила Тетяна Масікова.Варто відзначити, що окрім госпіталю на Волині працівники Нафтогазу за власні кошти купують обладнання та ліки для військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові, Ірпінського, Білоцерківського, Маріупольського, Житомирського, Дніпропетровського госпіталів.