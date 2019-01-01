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У Луцьку пропонують перейменувати вулицю Конякіна

У Луцьку пропонують перейменувати вулицю Конякіна
У Луцьку зареєстрували петицію, в які просять перейменувати вулицю Конякіна.

Відповідне звернення зареєстрував Пилип Дуля.

«Вулиця Конякіна названа на честь радянського полководця. В рамках закону про декомунізацію доречно перейменувати її», – йдеться у дописі.

Чоловік зазначив, що нова назва має бути в честь діячів незалежної України, патріотів, або носити назву чогось характерного для Волині.

«Наприклад, Поліська, як поліський регіон. Варіантів багато, аби замінити старі комуністичні назви», – йдеться у дописі.

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Теги: петиція, Луцьк
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Коментарі 1
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Пилип Дуля, іди в сраку. Нема більше чим зайнятися. Себе перейменуй.
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