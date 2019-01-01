У Луцьку пропонують перейменувати вулицю Конякіна





Відповідне Пилип Дуля.



«Вулиця Конякіна названа на честь радянського полководця. В рамках закону про декомунізацію доречно перейменувати її», – йдеться у дописі.



Чоловік зазначив, що нова назва має бути в честь діячів незалежної України, патріотів, або носити назву чогось характерного для Волині.



«Наприклад, Поліська, як поліський регіон. Варіантів багато, аби замінити старі комуністичні назви», – йдеться у дописі.

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