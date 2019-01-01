Лучанка вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру
Сьогодні, 20:44
Уродженка Луцька Катерина Завацька перемогла Катерину Горгодзе на шляху до фіналу кваліфікації Roland Garros-2019.
Про це пише 24 канал.
Катерина Горгодзе – Катерина Завацька 0:2 (0:6, 4:6)
У першому сеті Завацька розгромила представницю Грузії, не віддавши тій жодного гейму. Сет тривав усього 23 хвилини.
Другий сет був більш напружений. Завацька тричі програла свою подачу й грузинка була близькою, щоб виграти сет. Однак українка зібралася й не тільки вирівняла рахунок, але й вирвала перемогу.
За путівку в основну сітку Завацька у фіналі кваліфікації побореться з переможцем пари Франческа Ді Лоренцо – Джулія Гатто-Монтіконе.
Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 24 канал.
Катерина Горгодзе – Катерина Завацька 0:2 (0:6, 4:6)
У першому сеті Завацька розгромила представницю Грузії, не віддавши тій жодного гейму. Сет тривав усього 23 хвилини.
Другий сет був більш напружений. Завацька тричі програла свою подачу й грузинка була близькою, щоб виграти сет. Однак українка зібралася й не тільки вирівняла рахунок, але й вирвала перемогу.
За путівку в основну сітку Завацька у фіналі кваліфікації побореться з переможцем пари Франческа Ді Лоренцо – Джулія Гатто-Монтіконе.
Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зіркові гості, розкішний ресторан та перший поцілунок: як Потап і Настя святкують весілля. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Сьогодні, 21:22
Лучанка вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру
Сьогодні, 20:44
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 травня
Сьогодні, 20:00