Лучанка вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру

Катерина Завацька перемогла Катерину Горгодзе на шляху до фіналу кваліфікації Roland Garros-2019.



Про це пише



Катерина Горгодзе – Катерина Завацька 0:2 (0:6, 4:6)



У першому сеті Завацька розгромила представницю Грузії, не віддавши тій жодного гейму. Сет тривав усього 23 хвилини.



Другий сет був більш напружений. Завацька тричі програла свою подачу й грузинка була близькою, щоб виграти сет. Однак українка зібралася й не тільки вирівняла рахунок, але й вирвала перемогу.



За путівку в основну сітку Завацька у фіналі кваліфікації побореться з переможцем пари Франческа Ді Лоренцо – Джулія Гатто-Монтіконе.



Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка Луцькаперемогла Катерину Горгодзе на шляху до фіналу кваліфікації Roland Garros-2019.Про це пише 24 канал 0:2 (0:6, 4:6)У першому сеті Завацька розгромила представницю Грузії, не віддавши тій жодного гейму. Сет тривав усього 23 хвилини.Другий сет був більш напружений. Завацька тричі програла свою подачу й грузинка була близькою, щоб виграти сет. Однак українка зібралася й не тільки вирівняла рахунок, але й вирвала перемогу.За путівку в основну сітку Завацька у фіналі кваліфікації побореться з переможцем париТакож в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка, яка протистоятиме росіянці

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію