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Лучанка вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру

Лучанка вийшла у фінал кваліфікації престижного тенісного турніру
Уродженка Луцька Катерина Завацька перемогла Катерину Горгодзе на шляху до фіналу кваліфікації Roland Garros-2019.

Про це пише 24 канал.

Катерина ГоргодзеКатерина Завацька 0:2 (0:6, 4:6)

У першому сеті Завацька розгромила представницю Грузії, не віддавши тій жодного гейму. Сет тривав усього 23 хвилини.

Другий сет був більш напружений. Завацька тричі програла свою подачу й грузинка була близькою, щоб виграти сет. Однак українка зібралася й не тільки вирівняла рахунок, але й вирвала перемогу.

За путівку в основну сітку Завацька у фіналі кваліфікації побореться з переможцем пари Франческа Ді ЛоренцоДжулія Гатто-Монтіконе.

Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій

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Теги: теніс, Луцьк, перемога
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