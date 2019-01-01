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Сила Фейсбуку: на Волині взялися шукати двох «героїнь» відео з місця злочину

Сила Фейсбуку: на Волині взялися шукати двох «героїнь» відео з місця злочину
У селі Крухиничі Локачинського району двоє жінок хотіли пограбувати помешкання бабусі. Люди зафіксували та виклали у соцмережу відео, де видно, як жінки нишпорять господарськими приміщеннями та заглядають в хату.

Наразі ж на опублікований відеоролик відреагували у поліції, розповіли у секторі комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Так, інформують, що поліцейські дізналися про цю подію із соцмереж, оскільки поліцію про злочин ніхто не повідомляв.

Відомості про це зареєструвало Локачинське відділення поліції, тож наразі триває перевірка. Поліцейські, які виїхали на місце події, з’ясували, що літня жінка, яка є власницею будинку, та її донька з сім’єю від дій «героїнь» відео не постраждали.

Поспілкувавшись із жителями села Крухиничі, поліцейські з’ясували, що протягом останнього місяця інцидентів із крадіжками майна в селі не було.

Наразі в селі працює група реагування патрульної поліції.

Поліція встановлює особи двох жінок, які зафіксовані на відео. Тому правоохоронці звертаються з проханням до волинянин, яким відома будь-яка інформація щодо цих людей, повідомити на лінію «102».


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Теги: Крухиничі, Волинь, відео, злочин
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