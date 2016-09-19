Що робити, коли від перепадів напруги погоріла техніка: поради волинянам

ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області дало декілька порад як діяти, коли від перепадів напруги погоріла техніка.Про це йдеться на сайті управління.За словами фахівців, перш за все потрібно звернутися за місцем проживання з відповідною письмовою заявою та описом ситуації до підприємства, яке за договором зі споживачем відповідає за надання послуги.Протягом трьох днів для міста та семи – для села комісія РЕМ виїжджає на місце події, проводить обстеження та складає відповідний акт. Далі, протягом десяти днів від моменту складання документа, комісія на основі акту визначає, хто відповідальний за аварійну ситуацію: енергопостачальник, балансоутримувач чи житлово-експлуатаційна організація, що обслуговує енергомережі, або сам споживач (якщо причина аварії у внутрішній проводці квартири, приватного будинку).Якщо вина енергопостачальника – обленерго зобовязане відшкодовати збитки споживачеві. В іншому разі споживач отримує обґрунтовану відмову.Всі сторони мають бути зацікавлені в тому, щоб акт був оформлений належним чином. Але споживач не зобов’язаний, і не завжди може знати, наскільки юридично грамотно цей акт мають скласти. Тому під час перевірки та складання акту мають бути присутні не тільки інспектори РЕМ, а може бути залучена і третя сторона, зокрема юристи.Наступний крок – необхідно звернутися до сервісного центру і отримати акт технічного обстеження, де вказана причина виходу з ладу побутової техніки, а також квитанцію про сплачену вартість ремонтних робіт або висновки про неможливість ремонтуПісля цього на адресу енергопостачальника треба написати акт-претензію (документ повинен називатися саме так) про добровільну компенсацію вартості зіпсованого побутового приладу. Слід зазначити дату і час, коли стався збій у роботі мережі, вказати зіпсовані побутові прилади, вартість збитків. Та додати до претензії копії документів із сервісного центру.Претензія пишеться у двох примірниках: один передається постачальнику, другий залишається у споживача, але на ньому постачальник обов’язково ставить відмітку про отримання претензії.У випадку, коли енергопостачальник відмовляється добровільно відшкодувати збитки, споживач за наявності всіх вищезазначених документів та звернень повинен звернутися до суду, аби захистити свої права. Через суд також можна отримати моральну компенсацію.Якщо зламану техніку не можна відремонтувати, суд призначає незалежну експертизу, яка визначить остаточну вартість цієї техніки для одержання компенсації.Варто відзначити, що суд за наявності всіх необхідних документів (чеків, акта, претензії), може стягнути з постачальника електроенергії не тільки вартість приладів, а й вартість експертизи, послуг адвоката (якщо до них вдавалися).