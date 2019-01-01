Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-25
09:00-16:00
ПрАТ «Волинь газ» адміністративне приміщення
м. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Марусі Чурай, Г.Сковороди, Сагайдачного, 83, 83А
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-226
с.Смолява
09:00-17:00
Смолявська сільська рада Адмінприміщення,
ФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду",
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,
Смолявська сільська рада Башня-1,
Смолявська сільська рада Башня-бригада
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт,
СФГ "Нива" зерносклад
с. Смолява:
вул. Лесі Українки 5, 7
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-222
10:00-16:00
с. Луковичі вул. Селянська 14-46 буде к/р;
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 "бойня" від КТП-170 буде виконуватись заміна опор.
10:00-16:00
с. Заболотці вул. Уткіна 1-36
Ковельський район
1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А
смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
місто Луцьк
1. ТП-34
РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання
13:00-16:00
Банк «Аваль»
Луцький поштамт
Управління «Волиньпошта»
обласний Укртелеком
Магазин «Наш Край»
Магазин «Каприз»
Кіоск «Продтовари»
ФОП Ананіч
Кава «Клуб»
ТзОВ «Магнолія»
Кондитерський цех
Фірма «Конкур»
Банк «Анко»
Магазин «Італія»
«КиївСтар»
Стоматкабінет
Галерея «Крайня хата»
ОТП Банк
ЦНАП
Станція мобільного зв'язку
Банк «Хрещатик»
УніверБанк
Альфаспорт
Міськрада
вул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55
вул. К.Вал, 19, 22-28
вул. П. Гірка, 14-18, 6, 10
2. ЗТП-432 РУ-0,4кВ ІІ-СШ, монтаж обліку
09:00-13:00
Котельня
вул. Володимирська 112, 108, 110,
Луцький район
1. КТП-62
10:00 – 16:00
с. Буяни вул. Шевченка, 28-43, Перемоги, Гагаріна, Дружби, Молодіжна, 16-31
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01
09:00 – 17:00
ФОП Коновал О.І. – виробнича база,
Житловий квартал «Садовий»,
ОК «Масив Шевченка»,
ТзОВ «Забіяка»,
Храм с. В.Омеляник,
ТзОВ «Укртауер»,
Житловий масив «Бам»,
Житловий масив «Мальви»,
СВК «Урожай»,
Райагробуд Луцьк,
ТзОВ «Луцькінвестбуд»,
ФОП Аршулік В.М.
ФОП Забіяка С.В.,
ФОП Ігнатчук В.П.,
ФОГ Бомазюк С.Г.,
ФОП Серветник В.В.,
с/р с.Боголюби,
кооператив «Ялинка»,
ФОП Яцишин І.І.,
ФОП Кіселюк А.Г.,
СГТзОВ Луцький Райсількомунгосп,
Агросеплай,
ФОП Грушелевська Л.В.
ФОП Гюлазян К.М.,
ФОП Курило А.С.,
ФОП Мандзюк М.П.,
ОК «Криниця,
ФОП Бохонюк Л.О.
Табір «Ровесник»,
КП «Луцькводоканал»,
Кооператив «Будівельник»,
ТзОВ «Луцькінвестбуд»,
ТзОВ «Леся-Плюс»,
ТзОВ «ПластМакс»,
ФОП Лінник В.К.,
ТзОВ «Луцька пересувна механізована колона»,
ПрАТ «Київстар»,
ФОП Киричук В.Б.,
ФОП Данилевич В.В.,
ТзОВ «Гор-Агро»,
ФОП Литвінчук О.В.,
ПП Рошко М.Н.,
ФОП Чарук Р.О.,
ФОП Барабаш Л.Ф.,
Садівниче товариство «Боголюби»,
Підприємство «Амексім»,
ПАТ «Укртелеком»
с. Боголюби,
с. Богушівка,
с. В.Омеляник вул. Набережна, Нагірна, Будівельна, Володимирська,
с. Забороль вул. Володимирська, Лісова, Луцька, Миру
с. Всеволодівка вул. Степова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-180
9:00-17:00
с.Острівя
2. ПЛ 04кВ КТП-317
9:00-17:00
Магазин Церква Мед Пункт
с.Масловець
3. ПЛ 10кВ Л 52-02 від ЛВН-257
9:00-17:00
Школа Магазин Сільска Рада Пилорама
с.Заболотя
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04
10:00-16:00
КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня.
КТП-43, с. Карасин - Сільська рада с.Карасин (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство", ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство", Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".
КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адміністрація), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-410 - ФОП Мельник М.С. (ліс. цех), Районний відділ освіти (школа).
ЩТП-475,с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".
КТП-480, с. Прилісне.
Старовижівський район
1. ПЛ -10 кВ л13-01 від ПС 110 "Буцинь" до ЗТП-215
10:00-16:00
СВК "Нове Життя " Сушилка, Комора КСЗ, Вагова, Бурякосховище по вул.Федерова с.Буцинь.
2. ПЛ 10 кВ л27-08 від ЛР-18
11:00-16:00
повністю с.Залюття
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-333
10:00-15:30
ТРСТ-магазин, Соловичівська с/р- дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ, ФОП Лівошук О.М.- торг.кіоск
с.Обеніжи
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Володимир-Волинський район
1. КТП-25
09:00-16:00
ПрАТ «Волинь газ» адміністративне приміщення
м. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Марусі Чурай, Г.Сковороди, Сагайдачного, 83, 83А
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-226
с.Смолява
09:00-17:00
Смолявська сільська рада Адмінприміщення,
ФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду",
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,
Смолявська сільська рада Башня-1,
Смолявська сільська рада Башня-бригада
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт,
СФГ "Нива" зерносклад
с. Смолява:
вул. Лесі Українки 5, 7
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-222
10:00-16:00
с. Луковичі вул. Селянська 14-46 буде к/р;
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 "бойня" від КТП-170 буде виконуватись заміна опор.
10:00-16:00
с. Заболотці вул. Уткіна 1-36
Ковельський район
1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ"УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А
смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
місто Луцьк
1. ТП-34
РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ
Ремонт обладнання
13:00-16:00
Банк «Аваль»
Луцький поштамт
Управління «Волиньпошта»
обласний Укртелеком
Магазин «Наш Край»
Магазин «Каприз»
Кіоск «Продтовари»
ФОП Ананіч
Кава «Клуб»
ТзОВ «Магнолія»
Кондитерський цех
Фірма «Конкур»
Банк «Анко»
Магазин «Італія»
«КиївСтар»
Стоматкабінет
Галерея «Крайня хата»
ОТП Банк
ЦНАП
Станція мобільного зв'язку
Банк «Хрещатик»
УніверБанк
Альфаспорт
Міськрада
вул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55
вул. К.Вал, 19, 22-28
вул. П. Гірка, 14-18, 6, 10
2. ЗТП-432 РУ-0,4кВ ІІ-СШ, монтаж обліку
09:00-13:00
Котельня
вул. Володимирська 112, 108, 110,
Луцький район
1. КТП-62
10:00 – 16:00
с. Буяни вул. Шевченка, 28-43, Перемоги, Гагаріна, Дружби, Молодіжна, 16-31
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01
09:00 – 17:00
ФОП Коновал О.І. – виробнича база,
Житловий квартал «Садовий»,
ОК «Масив Шевченка»,
ТзОВ «Забіяка»,
Храм с. В.Омеляник,
ТзОВ «Укртауер»,
Житловий масив «Бам»,
Житловий масив «Мальви»,
СВК «Урожай»,
Райагробуд Луцьк,
ТзОВ «Луцькінвестбуд»,
ФОП Аршулік В.М.
ФОП Забіяка С.В.,
ФОП Ігнатчук В.П.,
ФОГ Бомазюк С.Г.,
ФОП Серветник В.В.,
с/р с.Боголюби,
кооператив «Ялинка»,
ФОП Яцишин І.І.,
ФОП Кіселюк А.Г.,
СГТзОВ Луцький Райсількомунгосп,
Агросеплай,
ФОП Грушелевська Л.В.
ФОП Гюлазян К.М.,
ФОП Курило А.С.,
ФОП Мандзюк М.П.,
ОК «Криниця,
ФОП Бохонюк Л.О.
Табір «Ровесник»,
КП «Луцькводоканал»,
Кооператив «Будівельник»,
ТзОВ «Луцькінвестбуд»,
ТзОВ «Леся-Плюс»,
ТзОВ «ПластМакс»,
ФОП Лінник В.К.,
ТзОВ «Луцька пересувна механізована колона»,
ПрАТ «Київстар»,
ФОП Киричук В.Б.,
ФОП Данилевич В.В.,
ТзОВ «Гор-Агро»,
ФОП Литвінчук О.В.,
ПП Рошко М.Н.,
ФОП Чарук Р.О.,
ФОП Барабаш Л.Ф.,
Садівниче товариство «Боголюби»,
Підприємство «Амексім»,
ПАТ «Укртелеком»
с. Боголюби,
с. Богушівка,
с. В.Омеляник вул. Набережна, Нагірна, Будівельна, Володимирська,
с. Забороль вул. Володимирська, Лісова, Луцька, Миру
с. Всеволодівка вул. Степова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-180
9:00-17:00
с.Острівя
2. ПЛ 04кВ КТП-317
9:00-17:00
Магазин Церква Мед Пункт
с.Масловець
3. ПЛ 10кВ Л 52-02 від ЛВН-257
9:00-17:00
Школа Магазин Сільска Рада Пилорама
с.Заболотя
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04
10:00-16:00
КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня.
КТП-43, с. Карасин - Сільська рада с.Карасин (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство", ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство", Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".
КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адміністрація), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-410 - ФОП Мельник М.С. (ліс. цех), Районний відділ освіти (школа).
ЩТП-475,с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".
КТП-480, с. Прилісне.
Старовижівський район
1. ПЛ -10 кВ л13-01 від ПС 110 "Буцинь" до ЗТП-215
10:00-16:00
СВК "Нове Життя " Сушилка, Комора КСЗ, Вагова, Бурякосховище по вул.Федерова с.Буцинь.
2. ПЛ 10 кВ л27-08 від ЛР-18
11:00-16:00
повністю с.Залюття
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-333
10:00-15:30
ТРСТ-магазин, Соловичівська с/р- дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ, ФОП Лівошук О.М.- торг.кіоск
с.Обеніжи
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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