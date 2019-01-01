Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 травня





Володимир-Волинський район



1. КТП-25



09:00-16:00



ПрАТ «Волинь газ» адміністративне приміщення



м. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Марусі Чурай, Г.Сковороди, Сагайдачного, 83, 83А



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ КТП-226



с.Смолява



09:00-17:00



Смолявська сільська рада Адмінприміщення,



ФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду",



КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,



Смолявська сільська рада Башня-1,



Смолявська сільська рада Башня-бригада



ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт,



СФГ "Нива" зерносклад



с. Смолява:

вул. Лесі Українки 5, 7



Іваничівський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-222



10:00-16:00



с. Луковичі вул. Селянська 14-46 буде к/р;



2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 "бойня" від КТП-170 буде виконуватись заміна опор.



10:00-16:00



с. Заболотці вул. Уткіна 1-36



Ковельський район



1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"



(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )



9:00-17:00



ПАТ "Ковель-Вапно"



ФОП Павлюк М.М.



ТзОВ"УКРДОРС"



КП "Екокомунсервіс"



ФОП Буднік Є.А.



ПП "Явір-Ковель"



Дубівське СТ



Ф.О.Савич С.М.



ОСББ"Шкільна 6"



С/Р Люблинець



ОСББ "Шкільна 2"



ФОП Доннікова О.П.



ФОП Чик С.Є.



ПрАТ "МТС УКРАЇНА"



Львівська філія ПрАТ"Київстар"



ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"



С/Р Старі Кошари



Ковельське МТМО



СТзОВ"Сагайдачного"



Ковельське П-во вет.медицини



ПАТ"Укртелеком"



Вол.дирекція УДППЗ



ПрАТ "МТС УКРАЇНА"



СТзОВ"Сагайдачного"



ФОП Зуб С.М.



ФОП Коваль С.В.



ФОП Старушик Р.М.



ФОП Холонюк Ю.В.



Ф/г "Кошара"



Ковельське Райво



ФОП Шворак П.Є.



Дубівське СТ



Церква Кругель



С/Р Старі Кошари



ФОП Колотюк Ю.Г.



Свято-Пантелеймонівський храм



ФОП Солодуха В.Л



СФГ "Фасти"



ПАТ" Волиньгаз "



С/Р Мощена



ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки



ПАТ ШБУ-№63



ФГ "Мощена" тракторна бригада



ФОП Масловський М,А



смт.Люблинець



с.Старі Кошари



с.Кругель



с.Нові Кошари



смт.Люблинець



с.Фасти



с.Черкаси



м.Ковель



с.Мощена



місто Луцьк



1. ТП-34



РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ



Ремонт обладнання



13:00-16:00



Банк «Аваль»



Луцький поштамт



Управління «Волиньпошта»



обласний Укртелеком



Магазин «Наш Край»



Магазин «Каприз»



Кіоск «Продтовари»



ФОП Ананіч



Кава «Клуб»



ТзОВ «Магнолія»



Кондитерський цех



Фірма «Конкур»



Банк «Анко»



Магазин «Італія»



«КиївСтар»



Стоматкабінет



Галерея «Крайня хата»



ОТП Банк



ЦНАП



Станція мобільного зв'язку



Банк «Хрещатик»



УніверБанк



Альфаспорт



Міськрада



вул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55



вул. К.Вал, 19, 22-28



вул. П. Гірка, 14-18, 6, 10



2. ЗТП-432 РУ-0,4кВ ІІ-СШ, монтаж обліку



09:00-13:00



Котельня



вул. Володимирська 112, 108, 110,



Луцький район



1. КТП-62



10:00 – 16:00



с. Буяни вул. Шевченка, 28-43, Перемоги, Гагаріна, Дружби, Молодіжна, 16-31



2. ПЛ-10 кВ Л-31-01



09:00 – 17:00



ФОП Коновал О.І. – виробнича база,



Житловий квартал «Садовий»,



ОК «Масив Шевченка»,



ТзОВ «Забіяка»,



Храм с. В.Омеляник,



ТзОВ «Укртауер»,



Житловий масив «Бам»,



Житловий масив «Мальви»,



СВК «Урожай»,



Райагробуд Луцьк,



ТзОВ «Луцькінвестбуд»,



ФОП Аршулік В.М.



ФОП Забіяка С.В.,



ФОП Ігнатчук В.П.,



ФОГ Бомазюк С.Г.,



ФОП Серветник В.В.,



с/р с.Боголюби,



кооператив «Ялинка»,



ФОП Яцишин І.І.,



ФОП Кіселюк А.Г.,



СГТзОВ Луцький Райсількомунгосп,



Агросеплай,



ФОП Грушелевська Л.В.



ФОП Гюлазян К.М.,



ФОП Курило А.С.,



ФОП Мандзюк М.П.,



ОК «Криниця,



ФОП Бохонюк Л.О.



Табір «Ровесник»,



КП «Луцькводоканал»,



Кооператив «Будівельник»,



ТзОВ «Луцькінвестбуд»,



ТзОВ «Леся-Плюс»,



ТзОВ «ПластМакс»,



ФОП Лінник В.К.,



ТзОВ «Луцька пересувна механізована колона»,



ПрАТ «Київстар»,



ФОП Киричук В.Б.,



ФОП Данилевич В.В.,



ТзОВ «Гор-Агро»,



ФОП Литвінчук О.В.,



ПП Рошко М.Н.,



ФОП Чарук Р.О.,



ФОП Барабаш Л.Ф.,



Садівниче товариство «Боголюби»,



Підприємство «Амексім»,



ПАТ «Укртелеком»



с. Боголюби,



с. Богушівка,



с. В.Омеляник вул. Набережна, Нагірна, Будівельна, Володимирська,



с. Забороль вул. Володимирська, Лісова, Луцька, Миру



с. Всеволодівка вул. Степова



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 04кВ КТП-180



9:00-17:00



с.Острівя



2. ПЛ 04кВ КТП-317



9:00-17:00



Магазин Церква Мед Пункт



с.Масловець



3. ПЛ 10кВ Л 52-02 від ЛВН-257



9:00-17:00



Школа Магазин Сільска Рада Пилорама



с.Заболотя



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04



10:00-16:00



КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня.



КТП-43, с. Карасин - Сільська рада с.Карасин (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство", ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).



КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).



КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство", Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".



КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адміністрація), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).



КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".



КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).



КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).



КТП-410 - ФОП Мельник М.С. (ліс. цех), Районний відділ освіти (школа).



ЩТП-475,с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".



КТП-480, с. Прилісне.



Старовижівський район



1. ПЛ -10 кВ л13-01 від ПС 110 "Буцинь" до ЗТП-215



10:00-16:00



СВК "Нове Життя " Сушилка, Комора КСЗ, Вагова, Бурякосховище по вул.Федерова с.Буцинь.



2. ПЛ 10 кВ л27-08 від ЛР-18



11:00-16:00



повністю с.Залюття



Турійський район



1. ПЛ-0,4кВ



ЩТП-333



10:00-15:30



ТРСТ-магазин, Соловичівська с/р- дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ, ФОП Лівошук О.М.- торг.кіоск



с.Обеніжи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-2509:00-16:00ПрАТ «Волинь газ» адміністративне приміщенням. Вол.-Вол., вул.: Ревуцького, Лермонтова, Солопа, Тараскіна, Марусі Чурай, Г.Сковороди, Сагайдачного, 83, 83А1. ПЛ-0,4 кВ КТП-226с.Смолява09:00-17:00Смолявська сільська рада Адмінприміщення,ФОП Стадніцкий М.В. Кафе "У саду",КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,Смолявська сільська рада Башня-1,Смолявська сільська рада Башня-бригадаПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт,СФГ "Нива" зерноскладс. Смолява:вул. Лесі Українки 5, 71. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-22210:00-16:00с. Луковичі вул. Селянська 14-46 буде к/р;2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 "бойня" від КТП-170 буде виконуватись заміна опор.10:00-16:00с. Заболотці вул. Уткіна 1-361. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )9:00-17:00ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Павлюк М.М.ТзОВ"УКРДОРС"КП "Екокомунсервіс"ФОП Буднік Є.А.ПП "Явір-Ковель"Дубівське СТФ.О.Савич С.М.ОСББ"Шкільна 6"С/Р ЛюблинецьОСББ "Шкільна 2"ФОП Доннікова О.П.ФОП Чик С.Є.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"С/Р Старі КошариКовельське МТМОСТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА"СТзОВ"Сагайдачного"ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В.ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В.Ф/г "Кошара"Ковельське РайвоФОП Шворак П.Є.Дубівське СТЦерква КругельС/Р Старі КошариФОП Колотюк Ю.Г.Свято-Пантелеймонівський храмФОП Солодуха В.ЛСФГ "Фасти"ПАТ" Волиньгаз "С/Р МощенаПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихаткиПАТ ШБУ-№63ФГ "Мощена" тракторна бригадаФОП Масловський М,Асмт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругельс.Нові Кошарисмт.Люблинецьс.Фастис.Черкасим.Ковельс.Мощена1. ТП-34РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВРемонт обладнання13:00-16:00Банк «Аваль»Луцький поштамтУправління «Волиньпошта»обласний УкртелекомМагазин «Наш Край»Магазин «Каприз»Кіоск «Продтовари»ФОП АнанічКава «Клуб»ТзОВ «Магнолія»Кондитерський цехФірма «Конкур»Банк «Анко»Магазин «Італія»«КиївСтар»СтоматкабінетГалерея «Крайня хата»ОТП БанкЦНАПСтанція мобільного зв'язкуБанк «Хрещатик»УніверБанкАльфаспортМіськрадавул. Л. Українки, 35,43,45,47,49,51,53,55вул. К.Вал, 19, 22-28вул. П. Гірка, 14-18, 6, 102. ЗТП-432 РУ-0,4кВ ІІ-СШ, монтаж обліку09:00-13:00Котельнявул. Володимирська 112, 108, 110,1. КТП-6210:00 – 16:00с. Буяни вул. Шевченка, 28-43, Перемоги, Гагаріна, Дружби, Молодіжна, 16-312. ПЛ-10 кВ Л-31-0109:00 – 17:00ФОП Коновал О.І. – виробнича база,Житловий квартал «Садовий»,ОК «Масив Шевченка»,ТзОВ «Забіяка»,Храм с. В.Омеляник,ТзОВ «Укртауер»,Житловий масив «Бам»,Житловий масив «Мальви»,СВК «Урожай»,Райагробуд Луцьк,ТзОВ «Луцькінвестбуд»,ФОП Аршулік В.М.ФОП Забіяка С.В.,ФОП Ігнатчук В.П.,ФОГ Бомазюк С.Г.,ФОП Серветник В.В.,с/р с.Боголюби,кооператив «Ялинка»,ФОП Яцишин І.І.,ФОП Кіселюк А.Г.,СГТзОВ Луцький Райсількомунгосп,Агросеплай,ФОП Грушелевська Л.В.ФОП Гюлазян К.М.,ФОП Курило А.С.,ФОП Мандзюк М.П.,ОК «Криниця,ФОП Бохонюк Л.О.Табір «Ровесник»,КП «Луцькводоканал»,Кооператив «Будівельник»,ТзОВ «Луцькінвестбуд»,ТзОВ «Леся-Плюс»,ТзОВ «ПластМакс»,ФОП Лінник В.К.,ТзОВ «Луцька пересувна механізована колона»,ПрАТ «Київстар»,ФОП Киричук В.Б.,ФОП Данилевич В.В.,ТзОВ «Гор-Агро»,ФОП Литвінчук О.В.,ПП Рошко М.Н.,ФОП Чарук Р.О.,ФОП Барабаш Л.Ф.,Садівниче товариство «Боголюби»,Підприємство «Амексім»,ПАТ «Укртелеком»с. Боголюби,с. Богушівка,с. В.Омеляник вул. Набережна, Нагірна, Будівельна, Володимирська,с. Забороль вул. Володимирська, Лісова, Луцька, Мирус. Всеволодівка вул. Степова1. ПЛ 04кВ КТП-1809:00-17:00с.Острівя2. ПЛ 04кВ КТП-3179:00-17:00Магазин Церква Мед Пунктс.Масловець3. ПЛ 10кВ Л 52-02 від ЛВН-2579:00-17:00Школа Магазин Сільска Рада Пилорамас.Заболотя1. ПЛ-10 кВ, Л-78-0410:00-16:00КТП-42, с. Замостя - Карасинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Районний відділ освіти (школа), Молитовний будинок, Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня.КТП-43, с. Карасин - Сільська рада с.Карасин (будинок дозвілля), ДП "Маневицьке лісове господарство", ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-44, с. Лишнівка - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФО Бабійчук Тетяна Федорівна (торгівельний кіоск), Лишнівська сільська рада (клуб, кафе), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-45, с. Лишнівка - ДП "Городоцьке лісове господарство", Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта".КТП-236, с. Карасин - Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адміністрація), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-237 - ФОП Гарміда Л.Є. (млин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (ДКУ-1), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-385, с. Лишнівка - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-394 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-410 - ФОП Мельник М.С. (ліс. цех), Районний відділ освіти (школа).ЩТП-475,с. Карасин - ТзОВ "УкрТАУЕР".КТП-480, с. Прилісне.1. ПЛ -10 кВ л13-01 від ПС 110 "Буцинь" до ЗТП-21510:00-16:00СВК "Нове Життя " Сушилка, Комора КСЗ, Вагова, Бурякосховище по вул.Федерова с.Буцинь.2. ПЛ 10 кВ л27-08 від ЛР-1811:00-16:00повністю с.Залюття1. ПЛ-0,4кВЩТП-33310:00-15:30ТРСТ-магазин, Соловичівська с/р- дит.садок, клуб, школа, їдальня, церква, ФАП, СКЗ, ФОП Лівошук О.М.- торг.кіоскс.Обеніжи

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