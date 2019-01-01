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Українська церква несамостійна, – Філарет

Українська церква несамостійна, – Філарет
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розповів про факти, які на його думку, роблять українську церкву повністю залежною від Константинополя.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає ТСН.

Філарет говорить, що нібито всі українці за кордоном, згідно з Томосом, підпорядковуються лише Константинопольському патріархату.

«Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять в Київський патріархат, то вони є нашою паствою, нашої частиною. А Томос нам говорить: "Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольського патріархату», – сказав патріарх.

Другою причиною залежності від Константинополя, Філарет називає те, що ПЦУ не дозволяють варити миро (спеціально приготовлене і освячене ароматичне масло, яке використовується у таїнстві Миропомазання. Правом приготування володіє тільки глава автокефальної церкви)

«У Томосі сказано, що ми не маємо права варити миро. Миро - це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні. За назвою ми – автокефальна церква, а в дійсності ми залежимо від того дадуть нам миро або не дадуть», – зазначив священик.

І третє, що на думку почесного патріарха, говорить про залежність ПЦУ –  це «вирішення спірних ситуацій в українській церкві лише за допомогою Константинополя».

«Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми - автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату», – додав Філарет.

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Теги: Філарет, УПЦ КП, ПЦУ
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