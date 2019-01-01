Позичив і вкрав: на Волині впіймали «велосипедного» шахрая

У Ковелі поліцейські викрили "велосипедного" шахрая.Про це інформує ГУНП у Волинській області.Учора, 22 травня, до Ковельського відділу поліції звернувся 43-річний мешканець Ковельського району із заявою про шахрайство. Він повідомив, що на бульварі Лесі Українки в Ковелі візуально знайомий йому чоловік під приводом позичити велосипед заволодів незаконно двохколісним засобом. Сума завданих збитків становить 4,5 тисячі гривень.Поліцейські встановили причетність до скоєння цього шахрайства раніше судимого 32-річного жителя райцентру Ковель.Слідчі Ковельського відділу поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі або сплата штрафу в розмірі до 850 гривень або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин.