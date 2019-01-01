«Протилежний Погляд»: ставте запитання та отримуйте відповіді в прямому ефірі

Шостий президент України Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду. Чи виправдає він довіру українців? Які партії будуть у новій Верховній раді? Чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді?Про зміни в області, нові призначення та перші рішення президента говоритимуть сьогодні у ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».Гості студії: політолог, співзасновник Громадянського руху «Свідомі», голова Луцької РДА, депутат Волинської обласної радита член луцького виконкомуСвої запитання до гостей студії можете ставити у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.