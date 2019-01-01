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«Протилежний Погляд»: ставте запитання та отримуйте відповіді в прямому ефірі

«Протилежний Погляд»: ставте запитання та отримуйте відповіді в прямому ефірі
Шостий президент України Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду. Чи виправдає він довіру українців? Які партії будуть у новій Верховній раді? Чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді?

Про зміни в області, нові призначення та перші рішення президента говоритимуть сьогодні у ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».

Гості студії: політолог, співзасновник Громадянського руху «Свідомі» Михайло Наход , голова Луцької РДА Тарас Яковлев, депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів та член луцького виконкому Ігор Алєксєєв.

Свої запитання до гостей студії можете ставити у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.


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Теги: «Протилежний Погляд», ефір, Луцьк
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