«Протилежний Погляд»: ставте запитання та отримуйте відповіді в прямому ефірі
Сьогодні, 19:55
Шостий президент України Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду. Чи виправдає він довіру українців? Які партії будуть у новій Верховній раді? Чи знімуть недоторканність з народних обранців та які мають бути перші кроки Зеленського на президентській посаді?
Про зміни в області, нові призначення та перші рішення президента говоритимуть сьогодні у ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».
Гості студії: політолог, співзасновник Громадянського руху «Свідомі» Михайло Наход , голова Луцької РДА Тарас Яковлев, депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів та член луцького виконкому Ігор Алєксєєв.
Свої запитання до гостей студії можете ставити у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.
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Про зміни в області, нові призначення та перші рішення президента говоритимуть сьогодні у ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».
Гості студії: політолог, співзасновник Громадянського руху «Свідомі» Михайло Наход , голова Луцької РДА Тарас Яковлев, депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів та член луцького виконкому Ігор Алєксєєв.
Свої запитання до гостей студії можете ставити у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Facebook. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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«Протилежний Погляд»: ставте запитання та отримуйте відповіді в прямому ефірі
Сьогодні, 19:55