На Волині продали РАЦС
Сьогодні, 17:42
Ківерцівський РАЦС продали на малій приватизації.
Про це інформує ProZorro.Продажі.
Аукціон завершився у четвер, 23 травня. РАЦС віддали з молотка за 800 тисяч гривень. Це, до слова, на 491 тисячу гривень більше від початкової вартості за будинок урочистих подій.
Придбав Ківерцівський РАЦС Лещинський Михайло Михайлович, що запропонував найбільшу суму. Конкурували з ним ще два претенденти: Володимир Дмитрович Сидорук та Єрмаков Роман Ігорович.
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Про це інформує ProZorro.Продажі.
Аукціон завершився у четвер, 23 травня. РАЦС віддали з молотка за 800 тисяч гривень. Це, до слова, на 491 тисячу гривень більше від початкової вартості за будинок урочистих подій.
Придбав Ківерцівський РАЦС Лещинський Михайло Михайлович, що запропонував найбільшу суму. Конкурували з ним ще два претенденти: Володимир Дмитрович Сидорук та Єрмаков Роман Ігорович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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