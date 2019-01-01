На Волині продали РАЦС





Про це інформує ProZorro.Продажі.



Аукціон завершився у четвер, 23 травня. РАЦС віддали з молотка за 800 тисяч гривень. Це, до слова, на 491 тисячу гривень більше від початкової вартості за будинок урочистих подій.



Придбав Ківерцівський РАЦС Лещинський Михайло Михайлович, що запропонував найбільшу суму. Конкурували з ним ще два претенденти: Володимир Дмитрович Сидорук та Єрмаков Роман Ігорович.





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