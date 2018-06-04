У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*

У розважальному центрі «Промінь» на доріжках боулінгу George's Club відбувся десятий етап турніру «Відкритого Чемпіонату Волинської області» зі спортивного боулінгу під егідою (ВФСБ) Всеукраїнська Федерація Спортивного Боулінгу.Про це повідомляє прес-служба розважального центру.Дійство зібрало чимало поціновувачів боулінгу. В цьому сезоні за перемогу боролося 36 спортсменів з різних областей України у чоловічій лізі і 9 - у жіночій. George’s Club радо вітав гостей з Рівненської, Львівської, Івано-Франківської областей і, звісно ж, з Волині.Головний суддязазначив: "Попередньо проводилося десять етапів турніру. З них сім кращих йдуть спортсменам у залік. Тобто три гірших етапи не зараховуються у заліку. За перше місце у заліку переможець отримував кубок, інші учасники - медалі та дипломи. Нагородження переможців було у кожному етапі і кращі дійшли до фіналу".Із гарним настроєм та бажанням перемогти учасники потренувалися 10 хвилин, після яких стартувало саме змагання, де кожен намагався поцілити якомога влучніше, щоб вибити побільше страйків, але не влучити у центр кегель. Умовою було - залишити спліт.Серед чоловіків найкращий результат отримав лучанин– 243.Серед жінок брала гору також лучанка– 222.Максимум грі можна було вибити 300 очок.Місця розподілилися таким чином:Серед чоловіків:• 1 місце –(м Луцьк )• 2 місце –( м. Володимир-Волинськ )• 3 місце –( м. Луцьк )Серед жінок:• 1 місце –(м. Луцьк )• 2 місце –(м. Луцьк)• 3 місце –(м. Львів)Наступний сезон очікують восени, то ж є час для того, щоб набратися сил і регулярно тренуватися. В George’s Club це може зробити кожен, навіть наймолодші любителі боулінгу. Про деталі реєстрації, а також подальші плани проведення турнірів можна дізнатися у адміністраторів George’s Club на третьому поверсі РЦ «Промінь» або за телефоном: 38 050 490 77 13.