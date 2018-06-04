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У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*

У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*
У розважальному центрі «Промінь» на доріжках боулінгу George's Club відбувся десятий етап турніру «Відкритого Чемпіонату Волинської області» зі спортивного боулінгу під егідою (ВФСБ) Всеукраїнська Федерація Спортивного Боулінгу.

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

Дійство зібрало чимало поціновувачів боулінгу. В цьому сезоні за перемогу боролося 36 спортсменів з різних областей України у чоловічій лізі і 9 - у жіночій. George’s Club радо вітав гостей з Рівненської, Львівської, Івано-Франківської областей і, звісно ж, з Волині.

Головний суддя Володимир Сидорчук зазначив: "Попередньо проводилося десять етапів турніру. З них сім кращих йдуть спортсменам у залік. Тобто три гірших етапи не зараховуються у заліку. За перше місце у заліку переможець отримував кубок, інші учасники - медалі та дипломи. Нагородження переможців було у кожному етапі і кращі дійшли до фіналу".

У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*


Із гарним настроєм та бажанням перемогти учасники потренувалися 10 хвилин, після яких стартувало саме змагання, де кожен намагався поцілити якомога влучніше, щоб вибити побільше страйків, але не влучити у центр кегель. Умовою було - залишити спліт.

Серед чоловіків найкращий результат отримав лучанин Олександр Мельник – 243.

Серед жінок брала гору також лучанка Анна Цимбалюк – 222.
Максимум грі можна було вибити 300 очок.

У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*


Місця розподілилися таким чином:

Серед чоловіків:

• 1 місце – Сидорчук Володимир (м Луцьк )
• 2 місце – Боярин Руслан ( м. Володимир-Волинськ )
• 3 місце – Левицький Сергій ( м. Луцьк )

Серед жінок:

• 1 місце – Цимбалюк Анна (м. Луцьк )
• 2 місце – Фінюк Надія (м. Луцьк)
• 3 місце – Данюк Олена (м. Львів)

Наступний сезон очікують восени, то ж є час для того, щоб набратися сил і регулярно тренуватися. В George’s Club це може зробити кожен, навіть наймолодші любителі боулінгу. Про деталі реєстрації, а також подальші плани проведення турнірів можна дізнатися у адміністраторів George’s Club на третьому поверсі РЦ «Промінь» або за телефоном: 38 050 490 77 13.

У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*
У «Промені» відбувся турнір з боулінгу*


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Теги: George’s Club, боулінг, турнір
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